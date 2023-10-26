У міру того, як Земля нагрівається, світові системи охорони здоров'я можуть виявитися перевантажені наслідками екстремальних погодних явищ.

Однією з найсерйозніших загроз здоров'ю людства є зміна клімату.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кожна четверта смерть може бути пов'язана з екологічними причинами, а зміна клімату посилює ці ризики, пише Telegraph.

Зміна клімату створює безліч складних проблем для здоров'я: від екстремальних погодних явищ до поширення інфекційних захворювань і загострення хронічних захворювань. Цим проблемам не можна запобігти вакциною або вилікувати антибіотиками.

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У зв'язку з цим, скорочення викидів має вирішальне значення для стримування зміни клімату і утримання температури 1,5°c найближчим часом. Для цього світ повинен декарбонізувати енергетичні системи і скоротити викиди як мінімум на 43% за 7 років.

Якщо людство не діятиме, зміна клімату незабаром розгромить світові системи охорони здоров'я. Екстремальні погодні умови, такі як посуха, повені та хвилі спеки, збільшуватимуться в міру нагрівання планети.

За оцінками Світового банку, без сміливих і термінових дій зміна клімату призведе до переміщення близько 216 млн осіб до 2050 року. Зміна клімату ставить під загрозу життя і засоби до існування, оскільки глобальні продовольчі системи намагаються прогодувати зростаючий світ, а джерела води знаходяться під загрозою. А зміна клімату викликає сплеск інфекційних захворювань, таких як лихоманка денге та холера, які загрожують мільйонам людей.

Заходи щодо скорочення викидів можуть принести значну користь для здоров'я, включаючи зменшення забруднення повітря, від якого щорічно помирає 7 млн осіб.

Якщо людство почне протидіяти глобальному потеплінню, то це призведе до приголомшуючих втрат. Зміна клімату вже зачіпає майже половину населення світу. До 2050 року при сценарії потепління на 2°С ще 1,4 млн осіб будуть піддаватися тепловому стресу, причому більшість в найважчих формах.

За даними Світового банку, майже 40% бідних людей у світі відчуватимуть погіршення свого життя та здоров'я через кліматичні зміни, оскільки втрачатимуть засоби до існування або зазнають різкого зростання медичних витрат.

Глобальне потепління та людство

Вчені з року в рік говорять про те, що хвилі спеки по світу поширюються все частіше, а температури стають все вищими. У вересні стало відомо, що згідно з дослідницьким звітом, майже все населення світу зазнало підвищення температури з червня по серпень в результаті антропогенної зміни клімату.

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