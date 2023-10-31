Засніжені гори Непалу за більш ніж 30 років втратили близько третини свого льоду через глобальне потепління, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш після відвідування району біля гори Еверест, найвищої вершини в світі.
Кліматологи кажуть, що температура землі зросла в середньому на 0,74 градуса за Цельсієм за останні 100 років, але потепління в Гімалаях Південної Азії було вище, ніж в середньому по світу, пише Reuters.
Льодовики в Непалі, затиснутому між двома найбільшими забруднювачами вуглецю - Індією і Китаєм, за останнє десятиліття танули на 65% швидше, ніж за попереднє, заявив глава ООН у відеозверненні після відвідин регіону Солукхумбу.
"Я сьогодні тут, щоб кричати з даху світу: зупиніть божевілля", - сказав він, закликаючи припинити "епоху викопного палива", попередивши, що танення льодовиків призведе до розширення озер і річок, що змітають цілі громади з лиця землі, а рівень моря піднімається рекордними темпами.
Льодовики в Гімалаях Гіндукушу можуть втратити до 75% свого обсягу до кінця століття через глобальне потепління, заявили вчені в звіті, опублікованому в червні цього року, що призведе до небезпечних повеней і нестачі води для 240 мільйонів чоловік, що живуть в горах.
"Рекордні температури означають рекордне танення льодовиків. Непал втратив близько третини свого льоду всього за 30 років", - сказав Гутерріш, який перебуває з чотириденним візитом в країні.
Він також закликав країни обмежити підвищення глобальної температури до 1,5 градусів за Цельсієм, щоб запобігти "найгіршому з кліматичного Хаосу".
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