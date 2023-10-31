Гутерріш закликав країни обмежити підвищення глобальної температури до 1,5 градусів за Цельсієм, щоб запобігти "найгіршому з кліматичного хаосу".

Засніжені гори Непалу за більш ніж 30 років втратили близько третини свого льоду через глобальне потепління, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш після відвідування району біля гори Еверест, найвищої вершини в світі.

Кліматологи кажуть, що температура землі зросла в середньому на 0,74 градуса за Цельсієм за останні 100 років, але потепління в Гімалаях Південної Азії було вище, ніж в середньому по світу, пише Reuters.

Льодовики в Непалі, затиснутому між двома найбільшими забруднювачами вуглецю - Індією і Китаєм, за останнє десятиліття танули на 65% швидше, ніж за попереднє, заявив глава ООН у відеозверненні після відвідин регіону Солукхумбу.

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"Я сьогодні тут, щоб кричати з даху світу: зупиніть божевілля", - сказав він, закликаючи припинити "епоху викопного палива", попередивши, що танення льодовиків призведе до розширення озер і річок, що змітають цілі громади з лиця землі, а рівень моря піднімається рекордними темпами.

Льодовики в Гімалаях Гіндукушу можуть втратити до 75% свого обсягу до кінця століття через глобальне потепління, заявили вчені в звіті, опублікованому в червні цього року, що призведе до небезпечних повеней і нестачі води для 240 мільйонів чоловік, що живуть в горах.

"Рекордні температури означають рекордне танення льодовиків. Непал втратив близько третини свого льоду всього за 30 років", - сказав Гутерріш, який перебуває з чотириденним візитом в країні.

Він також закликав країни обмежити підвищення глобальної температури до 1,5 градусів за Цельсієм, щоб запобігти "найгіршому з кліматичного Хаосу".

Глобальне потепління-останні новини

Однією з найсерйозніших загроз здоров'ю людства є зміна клімату. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кожна четверта смерть може бути пов'язана з екологічними причинами, які можна запобігти, а зміна клімату посилює ці ризики.

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