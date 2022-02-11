На Манхеттені побудували дім з перероблених відходив / фото thewest.nyc

На Манхеттені, одному з округів Нью-Йорка, з’явилася будівля, фасад якої оздоблений матеріалом з перероблених відходів будівництва.

Про це повідомляє американський журнал Fast Company.

Нова будівля розташована на розі 47-ої Західної вулиці та Одинадцятої авеню - в Hell’s Kitchen, районі Манхеттена, відомому своєю промисловою атмосферою.

Житловий комплекс на 219 приміщень отримав назву The West. Перші сім його поверхів та вестибюль оздобили цеглою, утім, не зовсім новою. 

На Манхеттені побудували дім з перероблених відходив / фото thewest.nyc

Виробник цієї цегли - StoneCycling - виготовляє цей матеріал з 60 різних видів будівельного сміття. Від того, які саме матеріали використали, залежить і колір цегли. Тони варіюються від "нуги" до "фісташкового" та кольору "сіль з перцем". 

Для оздоблення фасаду The West використали колір "трюфель". Цегла цього кольору на 60% складається з перероблених керамічних унітазів, черепиці та сталі. Відходи надходили з Нідерландів, Німеччини та Великобританії.

На Манхеттені побудували дім з перероблених відходив / фото stonecycling.com

Зблизька цегла має неоднорідний вигляд. Деякі плитки гладкі, інші як наждачний папір. І кожна цеглина була оброблена вручну тонким покриттям зі скляних частинок, через що поверхня трохи блищить.

На Манхеттені побудували дім з перероблених відходив / фото stonecycling.com

Через свій колір та недосконалий вигляд цегли будівля не відрізняється разюче від інших будівель в старому районі міста. 

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