Цегла для оздоблення будівлі на 60% складається з переробленого сміття.

На Манхеттені, одному з округів Нью-Йорка, з’явилася будівля, фасад якої оздоблений матеріалом з перероблених відходів будівництва.

Про це повідомляє американський журнал Fast Company.

Нова будівля розташована на розі 47-ої Західної вулиці та Одинадцятої авеню - в Hell’s Kitchen, районі Манхеттена, відомому своєю промисловою атмосферою.

Житловий комплекс на 219 приміщень отримав назву The West. Перші сім його поверхів та вестибюль оздобили цеглою, утім, не зовсім новою.

Виробник цієї цегли - StoneCycling - виготовляє цей матеріал з 60 різних видів будівельного сміття. Від того, які саме матеріали використали, залежить і колір цегли. Тони варіюються від "нуги" до "фісташкового" та кольору "сіль з перцем".

Для оздоблення фасаду The West використали колір "трюфель". Цегла цього кольору на 60% складається з перероблених керамічних унітазів, черепиці та сталі. Відходи надходили з Нідерландів, Німеччини та Великобританії.

Зблизька цегла має неоднорідний вигляд. Деякі плитки гладкі, інші як наждачний папір. І кожна цеглина була оброблена вручну тонким покриттям зі скляних частинок, через що поверхня трохи блищить.

Через свій колір та недосконалий вигляд цегли будівля не відрізняється разюче від інших будівель в старому районі міста.

Вас також можуть зацікавити новини: