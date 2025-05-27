Атмосферне "диво" виникає через заломлення та відбиття променів сонця в крижаних кристалах.

Цікаві оптичні ефекти вдалося зняти українським полярникам біля станції "Академік Вернадський", яка розташована на острові Галіндез, - "гру" у небі фальшивих сонць зі справжнім світилом, що створило ефект жіночої прикраси.

Як пояснюють у Національному антарктичному науковому центрі, на відео - два паргелії або несправжніх сонця. Це невеликі плями, які розташовані обабіч справжнього сонця, на одному з ним рівні. Крім того, на відео - повне паргелічне коло - лінія, що проходить через сонце, паргелії та усе небо паралельно горизонту. В результаті, складається враження, що на небі лежить обручка з камінчиками.

У центрі роз’яснюють: цей ефект належить до родини гало - оптичного явища в атмосфері, що проявляється як вторинне світіння, та виникає через заломлення та відбиття променів сонця в крижаних кристалах. За словами науковців, такі кристали зазвичай знаходяться у перистих або перисто-шаруватих хмарах або ж зависають нижче в морозно-вологому повітрі у вигляді алмазного пилу.

"Залежно від форми кристалів та траєкторій променів утворюються різні форми гало. Найчастіше можна побачити саме кругове гало навколо джерела світла - сонця, місяця чи навіть ліхтарів. Рідше зустрічаються паргелії, парселени (від місяця), зенітні дуги чи світлові стовпи", - розповіли у науковому центрі.

Вчені кажуть, повне паргелічне коло є унікальним явищем, адже має дуже складний механізм формування. Він поєднує відбиття променів від зовнішньої сторони кристала та кілька способів внутрішнього - аж до 5-кратного заломлення світла всередині кристала.

Кругові гало і паргелії здебільшого розміщені на відстані 22 градусів від сонця. Науковці пояснили причину цього явища: за стандартних умов кристали мають шестикутну форму. Кожен з них діє неначе призма: промінь заходить через одну його грань, а виходить через іншу, заломлюючись на 22 градуси. Якщо кристали досить товсті й пластинчасті, то перші паргелії можуть створювати наступні - вже на відстані 44 градуси.

Контент від українських полярників

Як писав УНІАН, нещодавно українські полярники показали знімки, на яких гігантський кит виринає з води. За словами науковців, горбатий кит, який потрапив на фото, вважається найбільш стрибучим серед свого підряду вусатих китів. Стрибок є одним з типів поведінки цих гігантів поверхні води. Вони можуть вистрибнути частково або повністю, коли над поверхнею з'являється понад половина тіла.

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