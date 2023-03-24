Україна вивчає живу і неживу природу на антарктичній станції з 1996 року.

Основна робота, яку українські вчені виконують на антарктичної станції "Академік Вернадський" - це метеорологічні спостереження. Вони мають в тому числі прикладне значення: щоденний прогноз погоди у вашому місті враховує дані з "Вернадського".

Як розповіли в Національному антарктичному науковому центрі, спостереження за кліматом на станції ведуться аж з 1947 року, коли станція ще належала британцям. Завдяки безперервності цих спостережень українські вчені легко можуть підтвердити факт глобального потепління - тільки за останні півстоліття середня річна температура в Антарктиді зросла на 3°С.

Чим же конкретно українські вчені займаються на антарктичній станції? Ось головні завдання полярників і найцікавіші факти:

Відео дня

Персонал станції працює позмінно, кожна зміна триває добу.

Кожні три години вчені відправляють метео-телеграму про поточну погоду в районі станції (температура повітря і води, сила і напрямок вітру, тиск і т.д).

Ці метеограми направляються у Всесвітню метеорологічну організацію, Укргідрометцентр та інші установи і використовуються при складанні прогнозів погоди по всьому світу. Дивлячись на метеопрогноз в своєму телефоні, ви бачите результат роботи зокрема і полярників з "Вернадського".

Щодня вранці вчені вимірюють висоту снігового покриву і рівень океану, що вказує на ситуацію з приливно-відливними явищами в ньому.

Вранці і ввечері вчені беруть проби опадів зі спеціальної установки, на яку їм доводиться підніматися по драбині.

Всі ці роботи потрібно виконувати, незалежно від погодних умов. Навіть якщо на вулиці штормовий вітер, що здуває людину з ніг (що в Антарктиді не рідкість), то вченим просто доводиться перебиратися поповзом.

Обов'язково фіксуються всі рідкісні і незвичайні природні явища - рідкісні види хмар, міражі, гало, вінці, веселки тощо.

Раз на тиждень, якщо погода дозволяє, метеорологи виходять на човнах в океан і там в певних точках беруть проби води на глибині 200 м – вивчають її солоність, щільність, температуру і тощо.

Раз на місяць вчені відвідують місцевий великий льодовик і сканують його георадаром, щоб відстежити всі зміни.

Також періодично проводяться спостереження за рухом повітряних мас, для чого застосовуються аерологічні зонди – повітряні кулі з датчиками, здатні підніматися на висоту до 25 км! Це одне з найскладніших завдань, яке треба координувати з іншими станціями.

Життя на українській антарктичній станції "Академік Вернадський"

Українські полярники, що працюють на антарктичній станції "Академік Вернадський", регулярно діляться враженнями від життя на самій станції і навколо неї.

Так, в лютому вчені опублікували незвичайні фотографії рожевого снігу. Це дивне природне явище викликане цвітінням мікроскопічних водоростей, що живуть прямо в снігу.

Спостереження за китами в океані поруч зі станцією ведеться з 2018 року. Періодично це дарує вченими не тільки важливі наукові дані, а й приголомшливі фотографії.

А в січні поруч зі станцією почалося справжнє нашестя пінгвінів. Це примітно тим, що ще 15 років тому навколо станції цих птахів практично не було.

Вас також можуть зацікавити новини: