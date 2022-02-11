За оцінками екологів, в Австралії залишилося не більше 80 тисяч цих тварин, натомість місцева влада оцінює популяцію в 180 тисяч.

В Австралії коал віднесли до видів, які перебувають під загрозою зникнення, оскільки їхня чисельність різко впала через зміну клімату, вирубки лісів і хвороби.

Як пише ABS News Australia, чисельність коал значно скоротилася, зокрема, у Новому Південному Уэльсі, Квінсленді й Австралійській столичній території (ACT).

За словами федерального міністра навколишнього середовища Сюзан Лей, внесення до списку зникаючих означає, що збереженню коали надається більший пріоритет.

За її словами, згідно з найкращими оцінками Державного об'єднання наукових і прикладних досліджень (CSIRO), чисельність коал уздовж східного узбережжя Австралії оцінюється в 180 тисяч особин.

Сюзан Лей зазначає, що австралійський уряд не ставив цілей щодо зростання популяції коал, але прагне забезпечити "стійкість" популяції перед будь-якими майбутніми природними катаклізмами.

Вона сказала, що уряд попросив CSIRO розробити комплексний інструмент для картографування популяцій коал, включаючи стан їхніх хвороб.

"Враховуючи, що ми не знаємо, де може вразити нова хвороба, ми не знаємо, де можуть статися лісові пожежі, ми не знаємо, що нас чекає в майбутньому, тому ми повинні зараз підвищувати стійкість, щоб зберегти найбільшу кількість", - зазначила Лей.

Разом із тим, в Австралійському фонді коал (AKF) незгодні з оцінками чисельності популяції. Дебора Табарт з Фонду коал назвала цифру в 180 тисяч "дурістю". За її словами, популяція диких коал, за оцінками, набагато нижча, й складає приблизно 50-80 тисяч в національному масштабі.

"У 2019 році, одразу після лісових пожеж, міністр Лей зібрала нас усіх за круглим столом, і я вручила їй атлас середовища проживання коал, на створення якого нам знадобилося 23 роки... Я дала їй нашу оцінку чисельності коал, яка на той час становила приблизно 50-80 тисяч особин... по всій країні", - сказала Табарт.

За її словами, згідно з підрахунками AKF, з 2018 року популяція коал скоротилася на 30%, і ця цифра підтверджується іншими експертами.

Натомість Сюзан Лей зазначила, що вона покладалася на експертів свого наукового комітету для оцінки популяції коал і порад щодо майбутніх планів управління, але дані по штатах були неоднозначними.

Як повідомляв УНІАН, у 2019 році близько півмільярда тварин загинуло від лісових пожеж у штаті Новий Південний Уельс в Австралії. Найбільше постраждали коали та кенгуру.

Після цих пожеж в австралійському уряді заговорили про необхідність зарахувати коал до тварин, які перебувають під загрозою зникнення.

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