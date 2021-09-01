Від повітря, забрудненого викидами від викопного палива, найбільше страждають легені, серце і мозок людини

Експерт Організації Об'єднаних Націй виявили причину смерті семи мільйонів людей щорічно. Негативному впливу піддаються легені, серце і мозок людини.

Про це повідомляється на сторінці ООН в Twitter.

На думку експертів, людей вбиває забруднене повітря, а саме викиди від викопного палива.

"Його найнебезпечніша зброя - непомітні отруйні частинки, які за розміром можуть бути не більше молекули. Вони провокують запальні процеси в легенях і можуть стати причиною розвитку онкологічних захворювань", - розповіли експерти.

Читайте такожЕкоактивіст з Харкова влаштував фотосесію в купі сміття та ставши зіркою мережі (фото, відео)Крім того, найдрібніші частинки можуть потрапити в кровотік, зменшуючи товщину судин і збільшуючи тиск, що може привести до інсульту або інфаркту. Всього, за підрахунками експертів, забруднення повітря вбиває більше людей, ніж війни, куріння і туберкульоз.

"Де б ви не жили, забруднення повітря скорочує ваші дні. У США приблизно на 4 місяці. У РФ приблизно на 9 місяців. В Індії на 1,5 року ", - підсумували в ООН.

Як раніше повідомляв УНІАН, в ООН заявили, що Земля рухається до екологічної катастрофи, а минулий рік став безпрецедентним періодом екстремальних погодних і кліматичних катаклізмів.

Автор: Анастасія Горбачова