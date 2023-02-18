Родина пухнастик тхорів налічує 2 хлопчики та 6 дівчинок. Їм працівники зоопарку вже вигадали цікаві клички.

Київський зоологічний парк загальнодержавного значення зворушив історією про порятунок цілого сімейства фреток - домашніх тхорів, які прибули до закладу навесні 2022 року.

Як написали працівники закладу в Facebook, тварини прибули до зоопарку дуже виснаженими та переляканими через бойові дії, які на той час вели росіяни в Київській області. Йдеться про 8 тварин: 2 хлопчиків та 6 дівчаток, яких працівники з гумором назвали Капітан Шніцель, Кола, Жовточок, Білочок, Шишечка, Персик, Какао та Гаєчка.

"Усі тварини були виснажені, налякані та потребували серйозного ветеринарного догляду. Та зараз, після восьми місяців реабілітації, ми раді представити врятованих фреточок у їх новій оселі", - йдеться в публікації.

Працівники зазначили, що нові мешканці зоопарку надзвичайно грайливі та цікаві тварини: за їх забавами можна спостерігати годинами.

Особисто переконатися в цьому кияни зможуть 18-19 лютого, в рамках показово годування фреток працівниками зоопарку. Подія відбудеться о 12:00 у модулі Ведмежого континенту, зазначили на сторінці зоопарку.

Як "найменші мешканці" зоопарків на Київщині переживають війну з РФ

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення росіян до України від дій окупантів значно постраждали українські тварини, зокрема, мешканці зоопарків Київської області, які зіткнулися з дефіцитом води, їжі та відповідних умов перебування через активні бойові дії. Після деокупації Київської області українськими військовими тваринам знадобилася значна реабілітація з боку працівників зоопарків.

Нещодавно вони показали трьох маленьких тигренят. Матір смугастих малюків пережила окупацію, вона завагітніла усього за день до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Наразі тварини оговтуються від пережитих емоцій, а заклади, попри війну, продовжують жити своїм життям: два тижні тому в Київському зоопарку відбулося поповнення - там народилася лама гуанако. Малечу назвали Люсія.

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