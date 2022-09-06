Коралові рифи гинуть через сильні шторми.

Вчені придумали, як врятувати вимираючі Карибські екосистеми. Корали Елкхорн колись домінував у Карибському басейні, але тепер вони на межі знищення.

Про це повідомляє CNN

Корали Елкхорн тепер рідко можна побачити в дикій природі. Цей вид - дуже важливий, тому що забезпечує основу для процвітання рифів. Всі спроби виростити їх в акваріумі часто були невдалими. Вчені були в захваті, коли побачили, що їх репродуктивний експеримент вдався.

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"Коли це нарешті відбулося, перше почуття - це просто полегшення. Це важливий крок до запобігання зникнення коралів-лосів у штаті Флорида", - зазначила старший науковий співробітник Кері О'ніл.

За оцінками О'ніла, в рифовому тракті Флорида-Кіс залишилося всього близько 300 Елкхорнів, але експеримент з нересту справив тисячі маленьких коралів. Вона очікує, що до 100 з них зможуть дожити до зрілого віку.

Цей Корал росте на вершинах рифів, на глибині менше 20 футів. У розпал сезону ураганів рифи захищають берегову лінію Флориди від штормів, які стають все потужнішими.

"Коли ці рифи вмирають, вони починають руйнуватися, і ми втрачаємо цей захист узбережжя, а також все середовище існування, яке ці рифи забезпечують для риб та інших видів. Тепер їх залишилося так мало, залишилося всього кілька розрізнених колоній. Але ми дійсно зосереджені на відновленні популяції коралів-лосів для захисту узбережжя", - зазначила О'ніл.

Як раніше повідомляв УНІАН, потепління морської води, особливо в лютому цього року, вчені вважають причиною масштабної загибелі коралів найбільшого на планеті рифа.

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