При цьому 75% дослідженого пилку було чужорідним.

Кліматичні зміни спровокували швидше поширення пилку, через що сезон алергії у деяких країнах світу починається раніше і стає більш затяжним.

Про це пише Science alert.

Читайте такожНа Facebook незаконно розпродають унікальні ліси Амазонії

Німецькі науковці використали для відстеження пилкового поширення за допомогою 6-ти спеціальних станцій. Вони з’ясували, що з 1987 року окремі види рослин унаслідок впливу тепла почали виділяти пилок на півтора дня раніше щороку.

При цьому 75% дослідженого пилку було чужорідним – з інших країн світу. Це означає, уточнюють вчені, що фактична концентрація пилку все менше залежить від місцевих умов.

Зміни у перенесенні пилку можуть означати все більші його «поставки» з-за кордону, а це продовжить локальні сезони алергії та зробить їх стійкішими до кінця весни. Та звідки саме береться цей чужорідний пилок в Німеччині, вченим ще доведеться з’ясувати.

Інші новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН