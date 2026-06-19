Ведмідь залишив кабана без обіду: на держкордоні зафіксували кумедний випадок (відео)

Кадри з життя диких тварин потрапили на камеру прикордонників.

На державному кордоні України та Румунії камери спостереження зафіксували кумедний випадок – ведмідь відігнав дорослого кабана від кукурудзи, яку той знайшов та почав їсти.

Як повідомили в Державній прикордонній службі України, камери моніторингу на кордоні у Чернівецькій області зафіксували, як дорослий кабан натрапив на кукурудзу й вирішив влаштувати собі ситний обід. Однак, як зазначили прикордонники, попри свою самовпевненість, звір не втрачав пильності, і недарма – неподалік з’явився справжній господар цих місць.

"Камери зняли момент – кабан уже збирався обідати, але у ведмедя були зовсім інші плани на цей день. Клишоногий просто прийшов і забрав своє", - розповіли в ДПСУ.

На оприлюдненому відео можна побачити, як кабан починає ласувати їжею, однак раптом кидається у хащі. Буквально за мить на місці, де розсипана кукурудза, з’явився ведмідь та почав неспішно пригощатися.

"Ведмідь швидко дав зрозуміти, хто претендує на частування. Без зайвих вагань клишоногий витіснив конкурента та спокійно взявся до трапези. Після цього жодна інша тварина не наважилася наблизитися до обіду лісового велетня", - наголошують у прикордонній службі.

У ДПСУ пояснюють, що сьогодні за ситуацією на держкордоні стежать не лише прикордонні наряди, а й розгалужена мережа технічних засобів спостереження. Вона дозволяє оперативно контролювати обстановку навіть у найвіддаленіших куточках прикордоння та водночас відкриває унікальну можливість спостерігати за дивовижним життям дикої природи.

"Це відео є нагадуванням про те, що прикордонні райони можуть бути небезпечними. Зустріч із дикими тваринами в реальному житті становить загрозу для здоров’я та навіть життя людини", - наголошують у ДПСУ.

Інші новини про життя тварин на прикордонні

Взимку прикордонники зафіксували лосів та козуль в українських лісах. Цікаве життя тварин зафіксував Волинський загін ДПСУ - на відео, яке було оприлюднено, - лосі та козулі займалися "особистими справами" – шукали їжу та прогулювалися лісами. Прикордонники жартували, що ці тварини не мають паспортів, але мають повну свободу пересування в українських лісах, де облаштовують затишні лежанки у снігу та неквапливо блукають стежками.

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