Ватажок першим кидається на ворога: в районі ЧАЕС 'засвітився' цікавий звір (фото)

Восени сікачі б’ються між собою за самок та можуть втратити значну частину своєї ваги.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику у фотопастку потрапив кабан. Відповідне фото оприлюднили фахівці заповідника.

"Ну що це за харизматичний красунчик серед зелених трав? Дикий кабан - той самий персонаж, який у лісі завжди "при справі": впевнений, сильний і з характером!", - акцентують дослідники.

Вони також розповіли топ-5 фактів про дикого кабана:

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1. Кабан – одна з перших тварин, приручених людиною. Вони дуже розумні, на рівні з собаками.

2. Ватажок у кабанячому стаді – найстарша самка. Вона завжди йде попереду, першою відчуває небезпеку й першою кидається на ворога.

3. Хороший нюх дозволяє кабанам відчути запах їжі на відстані понад п’ять кілометрів.

4. Пізньою осінню відгодовані й повні сил сікачі б’ються між собою за самок. На таких турнірах самець може втратити значну частину своєї ваги.

5. Найсильніший кабан під час гону може запліднити до 8 самок.

Інші цікаві новини екології

Як писав УНІАН, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику дослідники зафіксували другий випадок гніздування червонокнижної золотомушки червоночубої - найменшого птаха України.

Під час спостережень фахівцям вдалося помітити самця, який регулярно приносив комах у гніздо. Саме це є ймовірною ознакою вигодовування пташенят. Свою роль у появі цього рідкісного виду могли відіграти насадження ялини біля адміністративних будівель у Чорнобилі. Адже саме хвойні дерева створюють для золотомушки червоночубої сприятливі умови для гніздування та пошуку корму.

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