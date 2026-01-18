Блукають лісами 'без паспортів': прикордонники показали, яких 'гостей' зафіксували у снігу

Дикі тварини облаштовують затишні лежанки та шукають їжу.

Прикордонники зафіксували лосів та козуль в українських лісах. Цікаве життя тварин зафіксував Волинський загін ДПСУ. На відео, яке ймовірно зроблено за допомогою безпілотника, можна побачити диких тварин у снігу. Зокрема лосі та козулі займаються "особистими справами" - шукають їжу та просто прогулюються лісами.

"Волинський прикордонний загін доповідає: ситуація під контролем, а в об’єктиві – особливі гості. Ці граційні лосі та козулі не мають паспортів, але мають повну свободу пересування у наших лісах. Вони облаштовують затишні лежанки у снігу та неквапливо блукають білими стежками", - повідомила пресслужба Державної прикордонної служби.

Відео дня

Екосистеми та дика природа українських регіонів

Раніше УНІАН писав, що прикордонники відділення інспекторів "Богдан" Мукачівського загону на високогірній території України зафіксували рись, яку військовослужбовці ДПСУ називають "добре знайомим інспектором". Кажуть, що цього волохатого ревізора пам’ятають ще кошеням – під час патрулювань прикордонникам не раз траплялися його сліди.

Хижака зняли прилади дистанційного моніторингу на українсько-румунській ділянці кордону. Військовослужбовці нагадали, що рись за добу може пройти до 30 км і краще за інших котячих пристосована до снігу. Цікаво, що місцями сніг сягає у висоту 2 метрів, морози, вітер і низька видимість ускладнюють навіть досвідчені походи. Тому людям краще цими хащами не блукати.

Крім того, ми також повідомляли, що у степу на Одещині з’явився один з найшвидших хижих птахів Євразії.

Йдеться, що ця територія є важливим осередком збереження степових екосистем, а випуск - частиною довгострокової програми з ревайлдингу степових екосистем півдня України.

