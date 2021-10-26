У ботсаду плоди нарешті дав головчастий тис Гаррінгтона.

У ботанічному саду Дніпра почали збирати незвичний врожай - плоди дав головчастий тис Гаррінгтона.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

У ботсаду зараз пахне коньяком, а самі плоди тису мають вигляд виноградин, хоча ягоди взагалі не годяться людям для вживання.

Вчені розповідають, що таке стається лише раз на сім років. Тис Гаррінгтона - це рідкісна вічнозелена рослина, яка родом із Китаю. Вона має зовнішній вигляд пишного хвойного куща, але під гіллям у неї знаходяться наче грона винограду.

Осінь у Дніпровському ботсаду

У ботанічному саду Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара триває сезон цвітіння осінніх квітів: троянд, айстр, хризантем та чорнобривців. Про це повідомляє Суспільне.

Директор ботсаду Анатолій Кабар розповів, що троянди вже відходять, а от хризантеми та айстри будуть квітнути до перших морозів. Тож можна ще встигнути насолодитися їхньою кольоровою гамою різних відтінків: від рожевого до фіолетового.

Відвідати ботанічний сад та подивитися на осінні квіти можна у будні, з 8 до 15 години.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у мережі показали початок жовтня в одеському ботсаду: зараз там можна помилуватися крокусами, шавлією, айстрами та іншими рослинами.

Автор: Олег Давигора