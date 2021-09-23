Прем'єр Британії згадав і давньогрецького драматурга Софокла, наводячи доводи на підтримку своїх поглядів на боротьбу зі змінами клімату.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час свого виступу на Генеральній Асамблеї ООН згадав популярне "Маппет-шоу", обговорюючи проблеми екології та зміни клімату.

Про це передає The Guardian.

Так, прем'єр згадав персонажа "Маппет-шоу" жабеня Керміта.

"Коли жабеня Керміт сказав, що бути зеленим не просто, - я скажу, що він був не правий. Це і легко, і приємно, і правильно. А ще жабеня Керміт занадто погано ставилося до Міс Піггі", - вказав Джонсон.

Крім того, прем'єр Британії згадав і давньогрецького драматурга Софокла, наводячи доводи на підтримку своїх поглядів на боротьбу зі змінами клімату

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський порівняв ООН з супергероєм на пенсії.

"Критика ООН звучить часто, але ми критикуємо себе, адже ООН - це не будівля, а це лідери... Нам з вами, а значить і ООН, потрібно повірити в себе... Сьогодні ООН як супергерой на пенсії, який забув, що він міг зробити. Він вважає себе тягарем, слабким, голим і непотрібним дідом, життя якого пройшло марно. А може ООН дещо згадає?" - зазначив президент.

Зокрема, він закликав згадати, як з 1981 року понад мільярд людей вперше у своєму житті отримали доступ до питної води; згадати про те, що саме ООН пояснила, що у кожної людини є права і що їх треба захищати; згадати, що саме ООН забезпечує їжею 90 млн осіб в 73 країнах світу і що саме ООН створила ЮНЕСКО і ЮНІСЕФ, яка в понад 190 країнах світу захищає дітей.

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Автор: Віолетта Орлова