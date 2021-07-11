"Лідером по забрудненню річок" став Красноярський край.

Річки сибірської частини Російської Федерації забруднений через видобуток золота. Всього забруднено 1474 кілометри річок.

Про це повідомили в прес-службі Всесвітнього фонду дикої природи в Російській Федерації.

Дослідження проводилося в період з травня по червень. Всього виявив 30 фактів забруднень річок в Сибіру після того, як експерти проаналізували супутникові знімки територій Красноярського краю, Кемеровської області, Туви і Хакасії.

Фактичним "лідером по забрудненню річок" став Красноярський край. Тут виявили 14 випадків забруднення - 816 кілометрів.

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На другому місці по забрудненню Республіка Тива - шість випадків на 237 кілометрів, на третьому місці Кемеровська область – п'ять випадків на 218 кілометрів і Хакасія - п'ять випадків на 203 кілометри.

Крім того, на Далекому Сході забруднено 2885 кілометрів річок. Найгірша ситуація в Амурській області, Забайкальському і Хабаровському краях.

За словами координатора екологічної коаліції "річки без кордонів" і експерта WWF Олександра Колотова, дані вказують на "жахливу картину, але це лише частина проблеми.

"Ми втрачаємо щороку все нові й нові сибірські річки", - підсумував експерт.

Як раніше повідомляв УНІАН, фахівці знайшли у водах Дніпра 161 речовина-забруднювач. У пробах виявили гербіцид атразин, метали кадмій і нікель, а також сільгоспхімікати.

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Автор: Анастасія Горбачова