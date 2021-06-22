Вода в морі стала оливково-зеленого кольору.

Вода в Чорному морі в акваторії Одеси "зацвіла". Причиною тому стали сильні дощі, які змили різне сміття та відходи з міста.

Про це повідомляє "Одеський кур'єр".

Вода в морі стала оливково-зеленого кольору через цвітіння ціанобактерій.

"Це явище викликане цвітінням ціанобактерій Aphanizomenon flos-aquae. Зараз для цього найбільш сприятливі умови - тепла морська вода (з температурою понад 19-20 градусів) у поєднанні з низькою солоністю та наявністю великої кількості різних органічних речовин у воді", - зазначено в повідомленні.

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Ціанобактерії активно цвітуть в районі популярного пляжу "Аркадія", а також в районі Малого фонтану. Крім того, водорість потенційно токсична, тому що є носієм нейротоксинів.

Як раніше повідомляв УНІАН, екологи рекомендують утриматися від купання на пляжах Одеси через забруднення морської води.

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Автор: Анастасія Горбачова