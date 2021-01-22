Замовчується і те, що вже через кілька років українці можуть зіткнутися з колосальною проблемою – дефіцитом питної води, зазначає видання.

Незважаючи на наявність низки екологічних проблем в Україні, серед яких вирубка лісу (вона тягне за собою низку катастрофічних наслідків для країни), активісти не поспішають пікетувати органи влади з вимогою вжити негайних заходів.

Про це йдеться в матеріалі видання "Обозреватель".Читайте такожЗеленського закликали зупинити екокатастрофу в Карпатах - петиція

Зазначається, що в Україні склалася катастрофічна екологічна ситуація: так, через недосконале законодавство і неконтрольовані вирубки на межі зникнення опинилися кожен п'ятий вид тварин і кожен восьмий вид рослин з Червоної книги.

Як пише ЗМІ, також екоактивісти ігнорують ще одну проблему-наслідок безконтрольних вирубок лісів — потужні повені на Заході України, які щорічно завдають величезних економічних, а часом і людських втрат.

Замовчується і те, що вже через кілька років українці можуть зіткнутися з колосальною проблемою – дефіцитом питної води, пишуть журналісти.

"При всьому цьому, екоактивісти продовжують вишукувати порушення в роботі великих промислових підприємств, але вперто мовчать про приклади розв'язання цих проблем", - підсумовується в матеріалі.

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Автор: УНІАН