Команда парку випустила рибу назад у воду.

У Південній Кароліні працівники парку зловили золоту рибку довжиною близько 38 сантиметрів і вагою 4 кілограми.

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Середня вага домашньої золотої рибки становить від 100 до 300 грамів, хоча в дикій природі вона може перевищувати 2 кілограми. Середня довжина - від 11 до 30 сантиметрів, повідомляє National Geographic.

Директор парку Greenways Тай Хаук розповів, що поняття не має, як довго риба була в озері. Його команда не бачила нічого схожого на золоту рибку, коли 10 років тому вивчала його.

Щоб перевірити стан екосистеми, працівники парку використовують метод електроловлення, м'яко ударяючи рибу (не завдаючи їй шкоди) і змушуючи її спливти на поверхню води, щоб геодезисти могли перевірити будь-які ознаки, що вказують на нездорову воду.

"Раптом ця гігантська риба вискочила в сітку, і ми швидко сфотографували її", - сказав Хаук.

Команда парку випустила рибу назад у воду. Вони припускають, що хтось випустив домашню золоту рибку в озеро і вона виросла до таких розмірів, потрапивши в більшу фізичну середу.

У Книзі рекордів Гіннеса говориться, що найдовша з відомих золотих рибок має довжину 47,5 сантиметра від носа до плавця і належить Йорісу Гійсберсу з Нідерландів. Однак вага не була вказана.

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Автор: Людмила Жерновська