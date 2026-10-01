Три острови Іспанії - три різні відпустки: де шукати пляжі, тишу та нічне життя

Всі вони мають свої принади, але обирати треба, відштовхуючись від власних планів на відпустку.

Якщо плануєте відпустку на Балеарських островах, треба знати, що Мальорка, Менорка та Ібіца – три найбільші та найпопулярніші з них.

Але відпочинок на кожному з островів може суттєво відрізнятися, пише Euronews. Зокрема, Мальорка вирізняється найбільшим розмаїттям ландшафтів – від мальовничих гір і сіл до довгих піщаних пляжів та жвавих курортів. Менорка значно спокійніша: тут більше тихих бухт, пішохідних маршрутів і неквапливого ритму життя. Крім того, острів не зазнав такого масштабного туристичного напливу.

Ібіца насамперед відома нічним життям, але острів може запропонувати набагато більше, ніж клуби: пейзажі, пляжі та історичні села.

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Мальорка

Це найбільший із трьох островів. На узбережжі можна знайти все: від довгих піщаних пляжів із готельними комплексами до невеликих бухт, оточених соснами. Серед найвідоміших місць – Кала-Мондраго, Кала-Варкес і Форментор, а на північно-західному узбережжі пейзажі змінюються в районі гірського хребта Серра-де-Трамунтана. Він внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тут розташовані села, оливкові гаї, маршрути для піших прогулянок і велотурів.

Деякі з найкрасивіших сіл Іспанії – Дейя та Вальдемосса. А в містечку Сольєр можна покататися на історичному трамваї, який перевозить пасажирів до порту.

Але, як зазначило видання, жодна подорож Мальоркою не буде повною без відвідин Пальми – столиці острова. Вона дозволяє поєднати пляжний відпочинок із міською поїздкою. Тут є готичний собор, історичний старий центр, ресторани та нічні заклади. А пам’ятки, зокрема Fundació Miró Mallorca, де жив і працював художник Жоан Міро, можна відвідувати навіть узимку, яка у місті доволі м'яка та сонячна.

На Мальорці також найбільший вибір житла – від великих сімейних курортів до бутик-готелів. Тому острів підходить і сім'ям із маленькими дітьми, і молоді. Для сімей тут є безліч пляжів та розваг, а гори особливо приваблюють любителів піших походів і досвідчених велосипедистів.

Увечері вибір також широкий – від гучних закладів Магалуфа до коктейль-барів і ресторанів Пальми.

Ще одна сильна сторона Мальорки – кухня. Традиційні страви тут поєднуються з різноманітними кухнями.

Варто скуштувати тумбет – запечену овочеву страву, яку готують шарами з картоплі, баклажанів, червоного перцю та томатного соусу. Ще одна традиційна страва – аррос-брут, або "брудний рис", ситна рисова юшка з м’ясом та сезонними овочами.

Менорка

На Менорці панує значно повільніший ритм життя. Головні переваги острова – пляжі, природа, а не великі курорти й нічне життя.

Довжина берегової лінії перевищує 200 км. Тут є десятки пляжів і бухт – від широких піщаних узбереж до крихітних бухт, захованих між скелями та лісами.

Ще у 1993 році Менорка отримала статус біосферного заповідника ЮНЕСКО.

Для активних туристів однією з головних принад стане Камі-де-Кавальс – історична прибережна стежка, яка огинає весь острів. Нею можна гуляти між пляжами, оглядовими майданчиками. Також на Менорці є можливості для велосипедних поїздок, каякінгу та вітрильного спорту.

Два головні міста острова – Сьютаделья та Маон – розташовані на протилежних його кінцях. Обидва варто відвідати заради історичних вулиць, церков, жвавих площ і численних ресторанів.

Менорка також має значну історичну спадщину. Фактично весь острів можна назвати музеєм просто неба: тут налічується понад 1500 доісторичних пам’яток – одна з найвищих концентрацій стародавніх монументів у світі.

Місцева кухня базується на морепродуктах та овочах. Обов’язково варто скуштувати сир Маон-Менорка. Популярною місцевою стравою також є кальдерета-де-лангоста – рагу з омара.

Нічне життя на Менорці, є, але це не найкраще місце для любителів веселитись до світанку. Вечори тут зазвичай проходять за вечерею, напоями та прогулянками старовинними кварталами.

Ібіца

Острів давно вважається одним із найвідоміших клубних напрямків Європи. Величезні нічні клуби та всесвітньо відомі діджеї, серед яких Девід Гетта та Келвін Гарріс, щоліта приваблюють сюди туристів. Серед найвідоміших клубів – Pacha та Amnesia. Але це лише одна сторона Ібіци.

Але жовтень, коли нічні клуби вже закриті до наступного сезону, а погода ще залишається теплою, добре підходить для знайомства з іншою Ібіцою, яка має соснові пагорби та мальовничі скелясті узбережжя.

Пляжі Ібіци дуже різні: від жвавих ділянок із клубами до невеликих бухт, головна принада яких – надзвичайно чиста вода.

Однією з улюблених локацій на західному узбережжі є Кала-Саладета. Тут на туристів чекає білий дрібний пісок і прозора бірюзова вода.

Для одноденної поїздки з Ібіци чудово підходить сусідній острів Форментера. Пором доставляє сюди лише за 30 хвилин. На острові є бірюзове море та довгі пляжі, обрамлені дюнами й соснами. Щоб побачити більше, можна орендувати велосипед. Форментера – найменший з усіх Балеарських островів.

Сама Ібіца також славиться заходами сонця, які важко забути. Західне узбережжя виходить у бік Середземного моря, тому тут є чимало місць, звідки можна спостерігати, як сонце зникає за обрієм. Кафе Mambo у Сан-Антоніо стало одним із найвідоміших місць для цього не випадково.

Можливо, для тих, хто мало знає про Ібіцу, стане несподіванкою її багата культурна спадщина.

Старий квартал міста Ібіца – Дальт-Віла – розташований усередині історичних укріплень і є частиною об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

На острові також є археологічні пам’ятки, зокрема фінікійське поселення Са-Калета та некрополь Пуч-де-Молінс.

Для сімейного відпочинку підійдуть такі місця, як Санта-Еулалія, де атмосфера значно спокійніша, ніж у головних клубних районах. А північ острова відомий богемною атмосферою, затишними готелями та віллами, а також так званими "хіпі"-ринками.

Серед місцевих страв варто спробувати буліт-де-пейш – рагу зі скельної риби та картоплі, зварених у бульйоні з шафраном і часником. Ще одна традиційна страва – енсалада-пайєса, салат із відвареної червоної картоплі, помідорів, зеленого перцю та цибулі.

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