Недорогий Xiaomi встановив рекорд автономності: ось скільки він працює без зарядки

Redmi Note 17 Pro Max встановив рекорд автономності в тестах Computer Bild, ставши найвитривалішим смартфоном за всю історію ресурсу.

Новий Redmi Note 17 Pro Max встановив новий рекорд автономності в тестах Computer Bild. Телефон безперервно працював 23 години 40 хвилин, помітно випередивши попереднього лідера рейтингу.

Головний секрет такого результату – акумулятор ємністю 9210 мАг. Такої великої батареї у компанії ще не було. Для порівняння: у Redmi Note 15 Pro+ акумулятор мав ємність 6500 мАг. Незважаючи на збільшення ємності акумулятора майже на 40%, вага смартфона зросла лише з 208 до 225 грамів.

Попередній рекорд належав смартфону Poco X8 Pro Max, який у тесті Computer Bild показав результат 19 годин і 31 хвилину. Таким чином, Redmi Note 17 Pro Max перевершує його за автономністю аж на 21%. Різниця особливо помітна, порівнюючи з більшістю сучасних смартфонів, які досі використовують акумулятори ємністю 5000–6000 мАг.

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При звичайному використанні Redmi Note 17 Pro Max здатний працювати до трьох днів без підзарядки. Крім того, передбачено спеціальний енергозберігаючий режим: у ньому Xiaomi обіцяє до 14 днів автономності, однак цей показник розрахований при дуже обмеженому використанні пристрою.

Заряджати таку ємну батарею пропонується за допомогою зарядного блоку потужністю 100 Вт. У тесті Computer Bild за перші 15 хвилин смартфон відновив 31 % заряду, а повна зарядка займає годину. Крім того, Redmi Note 17 Pro Max підтримує зворотну дротову зарядку потужністю до 27 Вт, тому від смартфона можна заряджати інші сумісні пристрої.

Redmi Note 17 Pro Max належить до смартфонів середнього класу. Ціна версії з 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті становить 500 доларів, а варіант на 512 ГБ оцінили в 620 доларів.

УНІАН повідомляв, що у 2026 році смартфони з акумулятором на 10 000 мАг і більше стануть звичним явищем. Насамперед це стосуватиметься моделей середнього класу від китайських виробників.

Дворічний експеримент з'ясував, чи справді швидка зарядка шкодить акумулятору. Автори дійшли висновку, що найкращий спосіб заряджати телефон – це "як вам зручно".

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