Росія накинулась на Данію через інцидент з вертольотом у Балтійському морі

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Данії в Москві.

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Данії в Москві Рольфа Холмбо через інцидент із данським військовим вертольотом, який стався 14 вересня в міжнародних водах Балтійського моря.

Як повідомляє Вloomberg, за твердженням російського МЗС, вертоліт нібито небезпечно наблизився до їхнього корвета у міжнародних водах та завис на висоті менш як 50 метрів над кораблем.

Там також заявили, що екіпаж проігнорував попередження російського судна, тому було випущено дві сигнальні ракети, щоб привернути його увагу. При цьому в МЗС зауважили, що ракети було випущені у напрямку, протилежному від вертольота.

Відео дня

Москва також попередила, що подібні інциденти можуть призвести до "ескалації підвищеної напруженості в країнах Балтії та створити ризик серйозного зіткнення".

Однак Данія надала іншу версію подій. Данська сторона заявила, що гелікоптер виконував рутинну місію з фотографування російського судна, коли військовий корабель випустив у його бік дві сигнальні ракети, причому одна з них пройшла поблизу вертольота.

Міністр закордонних справ Ларс Локке Расмуссен назвав цей епізод "абсолютно неприйнятним". Прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен описала інцидент як частину схеми дедалі агресивнішої поведінки Росії.

Крім того, Данія викликала посла Росії після інциденту та прискорила надання пакету допомоги Україні.

Оцінки загроз з боку Росії від розвідки Данії

Як повідомляв УНІАН, служба оборонної розвідки Данії заявила, що Росія здійснюватиме частіші атаки на Захід і НАТО з більшими наслідками для країн, на які спрямовані ці атаки, ніж це було раніше. Зазначається, що існує "низький, але зростаючий ризик" того, що Росія розпочне обмежений військовий напад на одну або кілька країн НАТО, які межують з Росією.

Керівник розвідки Томас Аренкіль розповів, що такі атаки можуть включати окремі удари далекобійною зброєю, такою як дрони чи ракети, по інфраструктурі, що підтримує Україну, або операції під чужим прапором з використанням дронів українського виробництва.

За його словами, Росія також може розгорнути обмежену кількість військ у прикордонній зоні НАТО, можливо, під приводом захисту російських меншин.

Вас також можуть зацікавити новини: