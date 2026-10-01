Україна досягла успіхів у Сумській області: в ISW розкрили деталі

В той же час росіяни роблять брехливі заяви про просування на півночі Сумського напрямку.

Українські війська просунулися на північ від міста Суми, хоча окупанти продовжують робити брехливі заяви про своє покращення позицій.

Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW). "Українські війська нещодавно просунулися на північ від Корчаківки (на північ від міста Суми)", - йдеться у звіті ISW.

При цьому аналітики звернули увагу, що російські війська заявили про своє просування на півночі Сумської області. Зокрема, міноборони РФ 30 вересня заявило, що російські війська захопили Товстодубове (на північний захід від міста Суми). Також російський воєнкори стверджували, що російські війська просунулися на південь від Проходів та у Великому Приколі (обидва на схід від міста Суми).

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Щодо ситуації на Харківщині

Також у звіті ISW йдеться, що російські війська продовжували наступальні операції на півночі Харківської області, але не досягли успіхів. В той же час українські війська контратакували в цьому районі.

"Російські війська продовжували обмежені наступальні операції на напрямку Великого Бурлука 29–30 вересня, але не просунулися", - зазначили аналітики Інституту. Також російські війська продовжували наступальні операції на

Ситуація на фронті: новини

Як повідомляв УНІАН, у вересні російські окупанти двічі намагалися проникнути на територію Сумської області через великий газопровід, що пролягає через кордон з Курською областю РФ.

Зазначалося, що війська проникли на українську територію по газопроводу "Уренгой–Помари–Ужгород" поблизу Суджі (Росія), де розташований пункт обміну газом, який було закрито після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Зокрема речник 8-го повітряно-десантного корпусу України заявив, що 12 вересня українські бійці перехопили першу спробу проникнення. Він зазначив, що мова йшла про російську "диверсійно-розвідувальну групу" з 10 осіб, яку українські війська застали в засідці, коли вона виходила з тунелю газопроводу на територію України.

Днем пізніше інша, більша за чисельністю російська група з’явилася поблизу села Мала Корчаківка, на північ від Сум. В ЗСУ заявили, що в ході бою були вбиті 29 російських солдатів, троє - поранені.

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