У п’яти областях проблеми зі світлом через обстріли: чи діятимуть графіки

В окремих регіонах ситуація в енергосистемі може змінитися.

Внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Кіровоградській, Рівненській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання. Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

"Там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади вже працюють над відновленням. Енергетики роблять усе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", - зазначив він.

При цьому застосування графіків відключень наразі скасовано. Водночас заступник міністра наголосив, що в окремих регіонах ситуація в енергосистемі може змінитися і варто слідкувати за актуальною інформацією на офіційних ресурсах операторів системи розподілу.

Відео дня

"У вечірні години, з 17:00 до 21:00, закликаємо ощадливо споживати електроенергію, це допомагає зменшити навантаження на енергосистему", - додав Некрасов.

Відключення світла в Україні – останні новини

30 вересня у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії. Крім того, про запровадження аварійних відключень світла повідомляли на Житомирщині.

Згодом в "Укренерго" повідомили, що 1 жовтня в окремих регіонах України вимушено застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії. Обмеження запроваджувалися через наслідки російських атак на енергетичні об’єкти.

Вас також можуть зацікавити новини: