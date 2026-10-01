Росія спустила на воду новий військовий корабель: він став 12-м у великій серії (фото)

Він став , 12-м у великій серії, яка буде складатися з 24 кораблів.

На підприємстві "Середньо-Невський суднобудівний завод" спустили на воду новий корабель – тральщик "Семен Агафонов". Про це "Об'єднана суднобудівна корпорація" (ОСК) повідомила у Telegram-каналі.

Це вже 12-й корабель, яку корпорація будує за проєктом 12700 "Александрит", розробленим конструкторським бюро ОСК "Алмаз".

Загалом станом на вересень 2026 року росіяни хочуть побудувати 24 таких кораблі. Таким чином, йдеться про дуже велику серію – особливо за мірками сучасної РФ, яка має дуже обмежені можливості щодо кораблебудування.

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Зазначається, що кораблі типу "Александрит" призначені для виявлення та знищення морських мін, а також забезпечення протимінного захисту.

Однією з головних особливостей проєкту 12700 є корпус, виготовлений із монолітного склопластику методом вакуумної інфузії. Така конструкція, за словами росіян, відзначається меншою вагою, високою стійкістю до корозії та міцністю, зіставною з корпусами, виготовленими з традиційних матеріалів.

На проєкті 12700 створено комплекс протимінного захисту, до складу якого входять сучасні гідроакустичні станції, інтегрована мостова система та автоматизована система управління протимінними діями, що виконує функції головного командного пункту.

За даними з відкритих джерел, водотоннажність тральщиків проєкту 12700 становить близько 890 тонн. Довжина корабля – 61,6 метра, ширина – 10,3 метра.

Артилерійське озброєння представлене 30-мм зенітною установкою АК-306. Кораблі можуть оснащуватися переносними зенітними ракетними комплексами.

Російський флот – інші новини

У серпні на російському підприємстві "Адміралтейські верфі" заклали шостий дизель-електричний підводний човен проєкту 677 "Лада", який будують для ВМФ РФ. Корабель отримав назву "Малоярославець".

Ці субмарини будують за модернізованим проєктом, який доопрацювали з урахуванням досвіду експлуатації головного корабля серії – підводного човна "Санкт-Петербург".

Також УНІАН повідомляв про заходи, яких Росія вживає для захисту своїх підводних човнів від атак безпілотників.

Зокрема, на об’єкті Тихоокеанського флоту в Камчатському краї почали встановлювати спеціальні протидронові сітки. Військово-морська база розташована за тисячі кілометрів від України. Таким чином, йдеться про поширення подібних заходів на дуже віддалені території.

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