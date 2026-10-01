Окупанти почали використовувати нові дрони з 'вусами': Флеш показав фото

Це точно не антени, зазначає експерт.

В українському небі з’явилися "Шахеди" з незвичною конструкцією на корпусі. На нову конструктивну особливість російських безпілотників звернув увагу радник президента України Володимира Зеленського з розвитку технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

У своєму телеграм-каналі він показав фотографії безпілотників, на корпусах яких видно по два характерні елементи, що нагадують "вуса" - у звичайних "Шахедів" таких особливостей немає.

Бескрестнов зазначив, що наразі точно не відомо, яке конкретне призначення нової деталі.

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"Ми поки що точно не знаємо, навіщо ці вуса. Це точно не антени", – написав експерт.

Російські дрони стають все небезпечнішими

Раніше Флеш повідомив, що російські військові 30 вересня вперше застосували реактивний дрон з особливим кумулятивно-ріжучим боєзарядом спеціального навантаження, ймовірно, щоб завдавати ударів по високовольтних опорах та залізних мостах.

Він також раніше повідомляв, що наразі Росія виробляє понад 3000 реактивних БПЛА "Герань" щомісяця.

Українські виробники ще взимку заявляли про готовність перехоплювачів, здатних збивати російські реактивні дрони. Однак згодом під час випробувань у бойових умовах виявилося, що створити апарат, який просто швидко літає, недостатньо.

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