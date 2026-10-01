Це тільки початок: через Ель-Ніньйо на світ чекає дефіцит важливого продукту, – Bloomberg

Під загрозою й інші культури, зокрема рис, какао, кава та олія.

Світові загрожують високі ціни та дефіцит цукру через вплив потужного кліматичного явища Ель-Ніньйо. Ще на початку календарного року ринок солодкого піску стикався з надлишком, проте ф'ючерси на сирий цукор з липня вже зросли більш ніж на 25%, пише Bloomberg.

Ель-Ніньйо створює "ідеальний шторм" для цукрової галузі: у регіонах вирощування в Південній півкулі посилюються дощі, а на північ від екватора панує посуха. Все це суттєво впливає на найбільших світових виробників – Бразилію, Індію та Таїланд.

Ціни на цукор стрімко зростають, що сприяє зростанню світових цін на продовольство до найвищого рівня за останні три роки. Водночас динаміка цін на цукор дає попереднє уявлення про ширші загрози для фермерів та глобальну продовольчу інфляцію.

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Ель-Ніньйо матиме шкідливий вплив й на інші культури, зокрема рис, какао, каву та пальмову олію. Причому пік явища прогнозується лише наприкінці поточного року. Аналітики зазначають, що цукор – один із тих товарів, що найчіткіше реагують на явище Ель-Ніньйо.

Проблеми з врожаєм та зростання цін на цукор

Надмірні опади сповільнюють збирання та переробку цукрової тростини в Бразилії – країні-лідері з її виробництва. В Індії фермери скаржаться на слабкий мусон, що знижує врожайність, а регіони вирощування цукру в Таїланді постраждали від посухи. Якщо додати до цього Європу, вийде понад половина світового врожаю.

У Європі Ель-Ніньйо посилило хвилі спеки, що випалили поля цукрового буряка, знизивши обсяги виробництва до найнижчого рівня щонайменше за десятиліття та сприяючи відновленню цін після їхнього падіння до багаторічних мінімумів. Обсяги виробництва у Франції – найбільшому виробнику в Європі – можуть стати найнижчими принаймні з 1980 року після найспекотнішого літа в історії регіону.

Зростання загрози, пов’язаної з Ель-Ніньйо, свідчить про різку зміну ситуації порівняно з періодом трохи більше ніж сім місяців тому, коли ціни на цукор впали до п’ятирічного мінімуму. Цього року світові ціни на цукор зросли вже на 18% – більше, ніж на будь-який інший товар із кошика продовольчих цін ООН, за винятком рослинних олій. Протягом наступних 12 місяців аналітики прогнозують зростання цін на білий пісок приблизно на 20%.

Цукор – не єдина культура, що відчуває на собі вплив Ель-Ніньйо. Рис також особливо вразливий до дефіциту опадів у Південно-Східній Азії. Посушлива погода загрожує плантаціям какао в Західній Африці; під загрозою також опинилися кава та пальмова олія.

Додаткові ризики щодо продовольчої інфляції можуть стати зайвим аргументом для нацбанків країн у подальшому посиленні монетарної політики на тлі наслідків воєн на Близькому Сході та в Україні.

Ціни на продукти в Україні – останні прогнози

Курячі яйця в Україні будуть дорожчати восени і їхня вартість може додати до 25%, розповіли експерти. Така ситуація пов’язана як зі скороченням тривалості світлового дня та несучості кур, так і з постійним зростанням собівартості виробництва яєць.

Аналітики прогнозують, що навесні Україна може зіткнутися з високими цінами на цибулю та дефіцитом овочу.

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