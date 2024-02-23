Висипано ріпак, що прямував до Німеччини транзитом через територію Польщі.

Зранку невідомі особи на станції Дорогуськ відкрили люки двох зерновозів колії 1435 мм та висипали ріпак, що прямував до Німеччини.

Про це повідомляє національний перевізник, акціонерне товариство "Українська залізниця" у Telegram. При цьому наголошується, що це чергове незаконне втручання в роботу залізничного транспорту на території Республіки Польща.

"Зранку невідомі особи на станції Дорогуськ відкрили люки двох зерновозів колії 1435 мм та висипали ріпак, що прямував до Німеччини.Цей вантаж, як і інша аграрна продукція, їхав транзитом через територію Польщі", - зазначає український перевізник. При цьому наголошує, що "Укрзалізниця" готує відповідне звернення про інцидент до правоохоронних органів Польщі.

Міністр розвитку громад, територій та інфаструктури Олександр Кубраков зазначив, що винні мають бути покарані. "Непокарані злочини завжди повертаються. Чи то військова агресія, чи то пошкоджене зерно. Злочинці мають бути знайдені і покарані негайно, щоб у інших не було спокуси їх повторити", - вважає він.

Ситуація на кордоні з Польщею

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого на українсько-польському кордоні перед пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" польські фермери за допомогою болгарки зрізали пломби з українських вантажівок та висипали зерно на дорогу.

Тоді Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський перепросив за інцидент з українським зерном. Він зазначив, що це "неправильна форма протесту". При цьому додав, що це через емоції, бо польські фермери мають дуже складну економічну ситуацію напередодні весняно-польових робіт - немає грошей на закупівлю добрив та засобів захисту рослин.

Також кілька днів тому польські протестувальники відкрили люк двох українських вантажних вагонів на вантажній станції "Медика ", у яких знаходилося зерно. Вказаний український вантаж прямував до Німеччини транзитом через Польщу.

Акція протесту польських фермерів на пунктах пропуску вже триває кілька місяців. Деякі експерти зазначають, що вона спровоковано російською агентурою в ряді країн.

У Мінагрополітики України повідомляли, що почали технічні переговори з Польщею щодо експортних ліцензій.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що це дозволить послабити обмеження на експорт української агропродукції.

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