У корпорації порівняли покупку елітних іномарок із закупівлею канцелярії.

У Державній продовольчо-зерновій корпорації України (ДПЗКУ) пояснили купівлю чотирьох елітних автомобілів марки "Тойота" виробничою необхідністю.

Про це повідомила прес-служба корпорації.

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"...До складу АТ "ДПЗКУ" входить 53 філії, представлених у 22-х областях України. Тому оновлення транспортних засобів є такою ж виробничою необхідністю, як оргтехніка та канцелярське приладдя", – йдеться в повідомленні.

Раніше одне з українських ЗМІ опублікувало накази, нібито підписані керівником ДПЗКУ Андрієм Власенком, про покупку чотирьох нових іномарок.

Зокрема, йдеться про покупку Toyota Camry Prestige 2021 року директору Старокостянтинівського елеватора, Toyota Camry Hybrid Prestige+ 2021 року – директору Одеського зернового елеватора, а також двох позашляховиків Toyota Rav4 2021 року керівнику Великолепетиського елеватора.

ДПЗКУ: що необхідно знати

Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) - вертикально інтегрована компанія, яка проводить весь цикл робіт із зерновими та продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять понад 50 філій у більш ніж 20 регіонах країни, їх загальна робоча ємність становить 3,75 млн тонн сільгоспкультур.

Наприкінці липня суд обрав запобіжний захід колишньому керівнику філії ДПЗКУ, який підозрюється у заволодінні зерном більш ніж на 14,7 млн грн.

Автор: Ганна Нагорна