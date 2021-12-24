В умовах світової кризи виробники розглядають питання підвищення цін.

Уряд України розробляє механізми підтримки українських виробників продуктів харчування, у зв'язку з чим не виключено введення націнок на соціальні продукти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"Ми розуміємо проблематику у зв'язку з тим, що ціни на газ аномально зростають. За дорученням президента Володимира Зеленського, урядом розробляються механізми підтримки українських хлібопекарів і виробників соціальних продуктів харчування", - зазначив Шмигаль.

За його словами, найближчими днями уряд надасть відповідні пропозиції щодо підтримки вітчизняних виробників.

"В умовах світової кризи виробники розглядають питання підвищення цін. В даному випадку ми працюємо з ними, щоб захистити не тільки виробників, але і споживачів. Будемо розглядати введення відповідних націнок на соціальні продукти, можливість прямих дотацій або спеціальних цін для виробників соціальних продуктів", - підкреслив прем'єр-міністр.

Виробництво і газ:

18 грудня екс-голова Верховної Ради, позафракційний депутат Дмитро Разумков заявив, що "Укрхлібпром" направив звернення до президента Володимира Зеленського і Кабміну, в якому виробники хліба попросили забезпечити соціальну ціну на газ, оскільки через високу вартість газу собівартість хліба також буде високою, і відповідно він буде дорого коштувати.

Якщо ціна на газ залишиться високою, то підприємствам галузі буде невигідно працювати, і вони будуть зупиняти виробництво.

24 грудня 2021 року асоціації "Укркондпром" заявили про ймовірність припинення роботи підприємств харчової галузі через надвисокі ціни на газ.

Ціна на газ: