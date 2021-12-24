В асоціації "Укркондпром" заявили про ймовірність припинення роботи підприємств харчової галузі через надвисокі ціни на газ.

В асоціації "Укркондпром" заявили про ймовірність припинення роботи підприємств харчової галузі через надвисокі цін на газ.

Про це заявив президент асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк, повідомили в прес-службі асоціації.

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"22 грудня ціна газу на біржі вже перетнула межу в 73 тис.грн. У зв'язку з цим частина компаній галузі вже повідомили асоціації про плани повністю або частково згорнути виробництво продукції", - повідомив Балдинюк.

За його словами, кондитерські підприємства вже кілька місяців балансували на межі рентабельності через надвисокі ціни на газ і зростання вартості всіх інших складових собівартості продукції. Оскільки вартість газу цього року зростала щомісяця, починаючи з січня, коли ціна для виробників була близько 5,9 тис. грн за тисячу кубометрів.

"Минулого місяця виробники купували газ в середньому за цінами близько 40 тис.грн., і вже за такої його вартості виробництво багатьох видів продукції було нерентабельним, а виконання раніше підписаних контрактів було збитковим для підприємств галузі. У грудні постачальники пропонували газ по 55 тис. грн за тисячу кубометрів. А при вартості газу для виробничих потреб в 73 тис. грн кондитерським компаніям простіше взагалі згорнути виробництво, адже при такій собівартості продукція буде незатребувана ні на внутрішньому, ні на зовнішніх ринках", - підкреслив президент асоціації.

Він переконаний, що єдиний вихід із ситуації – забезпечення виробників продовольчої продукції газом за прийнятними цінами.

"Собівартість українського газу, за даними уряду, близько 3 грн/куб, а всі харчові галузі разом споживають лише 6% від загальних промислових потреб газу. Тому тимчасово надати пільгові ціни на газ для виробників, що забезпечують продовольчу безпеку країни, є можливість, і це необхідно зробити якомога швидше, адже з початку січня підприємства почнуть зупинятися", - підкреслив Балдинюк.

Виробництво хліба:

18 грудня екс-голова Верховної Ради, позафракційний депутат Дмитро Разумков заявив, що "Укрхлібпром" направив звернення до президента Володимира Зеленського і Кабміну, в якому виробники хліба попросили забезпечити соціальну ціну на газ, оскільки через високу вартість газу собівартість хліба також буде високою, і відповідно він буде дорого коштувати.

Якщо ціна на газ залишиться високою, то підприємствам галузі буде невигідно працювати, і вони будуть зупиняти виробництво.

Ціна на газ: