В асоціації "Укркондпром" заявили про ймовірність припинення роботи підприємств харчової галузі через надвисокі цін на газ.
Про це заявив президент асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк, повідомили в прес-службі асоціації.
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"22 грудня ціна газу на біржі вже перетнула межу в 73 тис.грн. У зв'язку з цим частина компаній галузі вже повідомили асоціації про плани повністю або частково згорнути виробництво продукції", - повідомив Балдинюк.
За його словами, кондитерські підприємства вже кілька місяців балансували на межі рентабельності через надвисокі ціни на газ і зростання вартості всіх інших складових собівартості продукції. Оскільки вартість газу цього року зростала щомісяця, починаючи з січня, коли ціна для виробників була близько 5,9 тис. грн за тисячу кубометрів.
"Минулого місяця виробники купували газ в середньому за цінами близько 40 тис.грн., і вже за такої його вартості виробництво багатьох видів продукції було нерентабельним, а виконання раніше підписаних контрактів було збитковим для підприємств галузі. У грудні постачальники пропонували газ по 55 тис. грн за тисячу кубометрів. А при вартості газу для виробничих потреб в 73 тис. грн кондитерським компаніям простіше взагалі згорнути виробництво, адже при такій собівартості продукція буде незатребувана ні на внутрішньому, ні на зовнішніх ринках", - підкреслив президент асоціації.
Він переконаний, що єдиний вихід із ситуації – забезпечення виробників продовольчої продукції газом за прийнятними цінами.
"Собівартість українського газу, за даними уряду, близько 3 грн/куб, а всі харчові галузі разом споживають лише 6% від загальних промислових потреб газу. Тому тимчасово надати пільгові ціни на газ для виробників, що забезпечують продовольчу безпеку країни, є можливість, і це необхідно зробити якомога швидше, адже з початку січня підприємства почнуть зупинятися", - підкреслив Балдинюк.
Виробництво хліба:
18 грудня екс-голова Верховної Ради, позафракційний депутат Дмитро Разумков заявив, що "Укрхлібпром" направив звернення до президента Володимира Зеленського і Кабміну, в якому виробники хліба попросили забезпечити соціальну ціну на газ, оскільки через високу вартість газу собівартість хліба також буде високою, і відповідно він буде дорого коштувати.
Якщо ціна на газ залишиться високою, то підприємствам галузі буде невигідно працювати, і вони будуть зупиняти виробництво.
Ціна на газ:
- Ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.
- Станом на 14 грудня 2021 року ціни на газ в Європі підвищилися до нової рекордної позначки.
- 15 грудня спотові ціни на газ в Європі на січень перевищили 1,5 тис. доларів за тисячу кубометрів, щодня зростаючи на 7%.
- 16 грудня 2021 року вартість газу в Європі перевищила 1700 доларів за тисячу кубометрів.
- Станом на 20 грудня спотові ціни на газ у Європі на січень зросли до 1,9 тис. доларів за тисячу кубометрів.
- 21 грудня 2021 року газ в Європі встановив абсолютний ціновий рекорд, перевищивши 2 тис.доларів.
- 22 грудня 2021 року "Газпром" озвучив середню ціну експорту газу на 2022 рік.