Цього року на фінських полях залишаться близько двох мільйонів кілограмів полуниці через брак працівників з України.

Через війну в Україні Фінляндія зіткнулася з нестачею людей для збирання врожаю, зокрема полуниці.

Як пише фінське видання yle.fi, раніше близько 70% збирачів полуниці були українцями.

Однак вторгнення Росії в Україну призвело до нестачі робочої сили, через що на полях залишилося багато неприбраних ягід.

Наприклад, ферма Alanteen Tila в Пайміо щорічно збирає майже близько 250 тисяч кілограмів полуниці, але цього літа в полі залишилася майже чверть врожаю.

"Усе літо ми шукали робочу силу, як збирачів, так і продавців, і я чув, що багато підприємців говорили, як важко було знайти співробітників", – сказав гендиректор Alanteen Tila Аарні Аланне.

Він додав, що ще однією причиною псування врожаю стали дощі. До 50-60 тисяч кг ягід так і залишилися на полях.

За словами виконавчого директора Асоціації садівників і ягідників Мііка Іломякі, незібраними у Фінляндії залишилися 10-15% полуниці. При цьому він не вважає ситуацію настільки катастрофічною, як здається, оскільки щороку якийсь відсоток полуниці залишається на полях.

Відзначається, що в цьому році на фінських полях залишаться близько двох мільйонів кілограмів полуниці.

Раніше УНІАН повідомляв, що більше третини українців (39%) втратили роботу через війну. Найбільше тих, хто втратив роботу, серед жителів Сходу, жінок, бідних, тих, хто працює в приватному секторі або має власну справу, а також внутрішньо переміщених осіб.

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