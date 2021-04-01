Зокрема, молоко подорожчає на 40 коп. – до 25 грн 40 коп. за літр.

Ціни на молочні продукти в торгових мережах України зростуть в середньому на 2,3% до липня.

Про це йдеться в повідомлення "Асоціації виробників молока".

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Зокрема, молоко жирністю 2,5% (у плівці) за наступні три місяці подорожчає на 40 коп. – орієнтовно до 25 грн 40 коп. за літр.

Кефір (жирністю 2,5% в плівці) – на 70 коп., до 31,3 грн за літр. Сметана (жирністю 15% в плівці) – на 4 грн, до 28,6 грн за упаковку 400 грам. Сир (жирністю 9%)-на 1,4 грн, до 58 грн за 400-грамову упаковку.

Також очікується подорожчання вершкового масла (жирністю 72%) – майже на 3 грн, до 48 грн за пачку 200 грам. Твердий сир виросте в ціні на 90 коп. - до 229,3 грн за кілограм, або 38 грн за упаковку фасуванням 160 грам.

"Основним фактором зростання цін на молочні продукти стали наслідки погодних катаклізмів 2020 року, оскільки через посуху і втрати посівів вартість кормів для корів зросла на 80%. Крім того, істотним фактором є інфляція, яка в січні-лютому склала більше 1%", – відзначають в асоціації.

Що цьому передувало

За даними Держстату, виробництво молока в Україні за підсумками 2020 року скоротилося на 4,2% – до 9,25 млн тонн, що є антирекордом за всю історію незалежності.

22 березня 2021 року стало відомо про те, що в Україні запускають програму контролю якості молока.

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Автор: Ганна Нагорна