У новому напої використовуватимуть тростинний цукор замість кукурудзяного сиропу.

Компанія Coca-Cola Co. планує запустити новий продукт з американським тростинним цукром уже цієї осені. Ця заява прозвучала менш ніж через тиждень після того, як президент США Дональд Трамп повідомив про таке рішення.

Видання Bloomberg пише, що десятиліття Coca-Cola використовувала кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози, дешевший за тростинний цукор, для підсолоджування свого фірмового продукту в США. Однак дорожча версія безалкогольного напою, підсолоджена тростинним цукром, що імпортується в США з Мексики, завоювала культову популярність.

При цьому аналітик CFRA Арун Сундарам повідомив, що "малоймовірно", що Coca-Cola повністю виключить кукурудзяний сироп зі своєї лінійки, додавши, що "вірогіднішим варіантом буде запровадження нової лінійки продуктів, виготовлених з використанням тростинного цукру, які, ймовірно, матимуть вищу собівартість і роздрібну ціну".

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У вівторок, 22 квітня, Coca-Cola повідомила про зростання продажів і прибутку в другому кварталі, які перевершили очікування Уолл-стріт, оскільки споживачі продовжують платити вищі ціни за безалкогольні напої компанії.

Цього року акції компанії зросли на 13%, випередивши індекс S&P 500.

Інші новини про Кока-Кола

У роки компанія відкликала партію своїх напоїв, вироблених на заводі в Бельгії, через перевищення допустимих показників хлорату. Повернути з торговельної мережі довелося партії напоїв Coca Cola, Fanta, Sprite, Minute Maid і Fuze Tea. Напої потрапили в магазини Бельгії, Люксембургу та Нідерландів, а також Франції, Німеччини та Великої Британії.

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