Причиною такого різкого обвалу цін є істотне збільшення пропозиції цієї продукції з літніх теплиць.

Наразі українські тепличні комбінати відвантажують огірок по 25-45 грн/кг, що в середньому на 23% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Як повідомляють аналітики проекту EastFruit, причиною такого різкого обвалу цін є істотне збільшення пропозиції цієї продукції з літніх теплиць південних регіонів країни. Також на зменшення цін, як вважають гравці ринку, впливає те, що попит у цьому сегменті залишається мінімальним, що також змушує виробників знижувати ціни на огірки.

Аналітики зазначають, що попри чергове зниження відпускних цін, сьогодні тепличний огірок в Україні коштує в середньому на 25% дорожче, ніж в аналогічний період 2022 року.

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При цьому більшість ключових гравців ринку вважають, що негативний ціновий тренд у цьому сегменті переважатиме й надалі, якщо ситуація з темпами збуту огірка не покращиться.

Ціни на огірки в Україні

Як повідомляв УНІАН, на початку травня тепличні комбінати України відвантажували огірки від 60 до 110 грн/кг - це приблизно на 14% дешевше, ніж наприкінці попереднього тижня.

Вже у другій половині травня виробники пропонували огірки за ціною 55-90 грн/кг, що в середньому на 16% нижче, ніж наприкінці попереднього тижня.

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