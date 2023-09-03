Внаслідок грошових втрат в наступному сезоні може зменшитись якість посівів та обсяги врожаю.

Наразі Україна експортує близько 3 млн тонн зерна на місяць. Якщо цей показник не наростити до 5,5-6 млн тонн, то вітчизяний агросектор за рік може втратити не менше 3-4 млрд доларів.

Про це повідомив член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук в ефірі телемарафону. "Врожай буде більшим, ніж прогнозований, орієнтовно він буде на рівні 75 млн тонн. Враховуючи ці цифри і внутрішнє споживання, нам потрібно експортувати в місяць мінімум 5,5-6 млн тонн зерна, щоб не було надлишків, які будуть переходити на наступний врожай. Зараз експорт відбувається сухопутними шляхами і по Дунаю, на 3 млн в місяць ми виходимо, але це мало" – зазначив він.

Депутат наголосив, якщо експорт зерна залишиться на такому рівні, як зараз, то вітчизняний агросектор за рік може втратити не менше 3-4 млрд доларів. В такому випадку, за словами Соломчука, українським аграріям буде тяжко виплачувати паї, закуповувати на наступний рік насіння та добрива.

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"Це може призвести до того, що якість посівів зменшиться. І меншим буде врожай в наступному сезоні", – підкреслив він.

Експорт зерна з України

За даними Міністерства аграрної політики і продовольства, у 2022-2023 маркетинговому році (з 1 липня 2022-го по 30 червня 2023 року) Україна експортувала 48,99 млн тонн зерна.

Експерти прогнозують, що в поточному сезоні експортний потенціал України складає 43 млн тонн зернових та олійних культур.

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