За результатами 2022 року виробництво зернових культур скоротилося на 37% в порівнянні з попередніми рекордними показниками 2021 року.

Експерти підрахували втрати для українського аграрного сектору внаслідок повномасштабної війни РФ проти України, яка триває вже рік.

Про це повідомила прес-служба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ). Зазначається, що за результатами 2022 року виробництво зернових культур скоротилося на 37% у порівнянні з попередніми рекордними показниками 2021 року і становить близько 53,9 млн тонн. Водночас виробництво олійних культур зазнало скорочення на 24% і становить 17,5 млн тонн.

В УКАБ підкреслили, що таке значне зменшення обсягів виробництва зумовлено наступними факторами: тимчасовою окупацією частини українських територій; веденням бойових дій на частині територій, що унеможливлює господарську діяльність; замінуванням звільнених територій; зниженням врожайності в порівнянні з 2021 роком; ускладнений та суттєво розтягнутий в часі збір врожаю через дощову погоду восени та іншими.

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Як зазначили експерти, галузь тваринництва постраждала менше, порівнюючи з рослинництвом, але тут також спостерігаються значні негативні наслідки.

За результатами 2022 року виробництво м’яса всіх видів скоротилося на 11% у порівнянні з 2021 роком та було на рівні 3 млн тонн, молока – 7,7 млн тонн (-12%) та яєць – 11,6 млрд шт (-18%).

Відзначається, що основними причинами скорочення в цьому напрямку є: окупація частини виробничих потужностей; руйнування виробничих потужностей та фізична загибель частини поголів’я під час бойових дій; тимчасове розривання виробничого ланцюга забезпечення підростаючим поголів’ям на початку війни в невизначених умовах (в основному стосується птахівництва) та інші.

"Цілком логічним наслідком скорочення обсягів виробництва є скорочення експорту. Однак головна причина не в виробництві, а в блокуванні морських портів російськими військами, котрі були традиційним експортним шляхом для України. Лише за рахунок значних відвантажень на початку року напередодні війни, клопітким старанням у побудові альтернативних маршрутів через західні кордони та роботі "зернового коридору" вдалося досягти порівняно непоганих результатів у поточних умовах", – наголосили в асоціації.

За підрахунками аналітиків, у 2022 році було експортовано 38,4 млн тонн зернових культур, що на 24% менше аналогічного показника минулого року; 7,9 млн тонн олійних культур (в 2,1 рази більше) та 4,6 млн тонн рослинних олій (-17%).

"Динаміка зростання експорту олійних культур пояснюється зменшенням експорту продуктів їх переробки (олії й макухи) та необхідністю аграріїв отримувати кошти для здійснення своєї подальшої діяльності. В основному це стосується насіння соняшнику. Однак ця тенденція є негативною для української економіки, оскільки зменшується виробництво продуктів з доданою вартістю", – пояснили експерти.

Війна в Україні: ситуація в агросекторі

Прямі збитки в аграрному секторі України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії cтаном на 15 вересня сягнули $6,6 млрд. Вказана сума включає в себе збитки від втрат сільськогосподарської техніки ($2,9 млрд), оскільки 84,2 тис. одиниць техніки та устаткування повністю або частково пошкоджені.

За оцінками NASA Harvest, Росія вкрала в України пшениці щонайменше на $1 млрд. Ці дані відносяться до пшениці і поки виключають інші культури або продовольство, які містилися в сховищах на захоплених територіях.

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