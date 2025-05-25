На сьогодні напрочуд мало уваги приділяється методичному знищенню Росією сільськогосподарського потенціалу України. Однак, як пише Домінік Лоусон для The Times, саме Володимир Путін ставить під загрозу постачання продовольства в глобальному масштабі, і підриває здатність України годувати не тільки себе, а й увесь світ.
"До того як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, ця країна постачала близько 12 відсотків світової пшениці і мала вирішальне значення для операцій з надання допомоги країнам, які постраждали від нестачі продовольства або війни", - зазначає Лоусон.
Він підкреслює, що кампанія Кремля зі знищення українських запасів зерна в портах країни є методичною і стратегічною. Так, раніше один із головних путінських телепропагандистів, Володимир Соловйов заявив: "Війна за них [чорноморські порти] буде вестися... без жодної пощади... Без чорноморських портів Україна просто не існує".
При цьому, підкреслює Лоусон, йдеться не про військові цілі, а про кампанію, націлену виключно на продовольство:
"З липня 2023 року, коли Кремль взяв на озброєння цю стратегію, було завдано сотні ударів по портовій інфраструктурі, і, згідно з доповіддю Global Rights Compliance, більш як 101 000 квадратних метрів зерносховищ, а також обладнання, яке має вирішальне значення для функціонування інфраструктури експорту зерна, постраждали по всьому регіону... Ці дії серйозно порушили експорт України і посилили глобальну відсутність продовольчої безпеки".
Як зазначила юрист Ольга Мацків, яка працює в GRC, для Росії зерно - це інструмент політичної влади.
"Для них зерно - це валюта. Москва розглядає це як спосіб підвищити свій авторитет в Африці - наприклад, з точки зору впливу на ставлення цих країн до війни в Україні. Вилучення українського зерна - частина цього", - вважає вона.
Для Путіна голод - ще один інструмент війни
Одним із кроків зі зниження спроможності України прогодувати себе був підрив Каховської греблі в Херсонській області, внаслідок чого, як зазначають аналітики з Wilson Center, "понад мільйон гектарів землі в трьох південних областях України... виявляться непридатними для використання протягом наступних трьох-п'яти років через відсутність водопостачання".
При цьому, хоча в Україні не було зареєстровано жодного випадку смерті від голоду, Всесвітня продовольча програма ООН нещодавно повідомила, що в районах, розташованих поблизу лінії фронту, "мільйони людей вдаються до механізмів подолання труднощів, жертвуючи своєю їжею, щоб їхні діти могли поїсти... Понад половина людей у Херсонській області на півдні країни стикаються з гострим голодом".
Як зазначає Лоусон, Путін намагається маніпулювати світовим ринком зерна і використовує голод як інструмент війни. І в цій ситуації країнам ЄС, замість того щоб знову запроваджувати тарифи на українське зерно, варто використати 200 мільярдів доларів заморожених російських активів для допомоги у відновленні України.
Український агроекспорт
З 2022 року зернове господарство в Україні стало здебільшого збитковим через логістичні проблеми, пов'язані з війною, та інші економічні чинники.
Виробництво основних зернових культур - кукурудзи, ячменю та пшениці - у 2024-25 роках було одним із найнижчих за останнє десятиліття, скоротившись на 34% порівняно з показником 2021-22 років через зменшення посівних площ.
Як зазначали експерти, мізерний врожай української пшениці та відносно середні перспективи Росії можуть чинити тиск на світові поставки пшениці у 2026 році.