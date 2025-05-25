Путін маніпулює світовим ринком зерна і використовує голод як інструмент війни.

На сьогодні напрочуд мало уваги приділяється методичному знищенню Росією сільськогосподарського потенціалу України. Однак, як пише Домінік Лоусон для The Times, саме Володимир Путін ставить під загрозу постачання продовольства в глобальному масштабі, і підриває здатність України годувати не тільки себе, а й увесь світ.

"До того як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, ця країна постачала близько 12 відсотків світової пшениці і мала вирішальне значення для операцій з надання допомоги країнам, які постраждали від нестачі продовольства або війни", - зазначає Лоусон.

Він підкреслює, що кампанія Кремля зі знищення українських запасів зерна в портах країни є методичною і стратегічною. Так, раніше один із головних путінських телепропагандистів, Володимир Соловйов заявив: "Війна за них [чорноморські порти] буде вестися... без жодної пощади... Без чорноморських портів Україна просто не існує".

Відео дня

При цьому, підкреслює Лоусон, йдеться не про військові цілі, а про кампанію, націлену виключно на продовольство:

"З липня 2023 року, коли Кремль взяв на озброєння цю стратегію, було завдано сотні ударів по портовій інфраструктурі, і, згідно з доповіддю Global Rights Compliance, більш як 101 000 квадратних метрів зерносховищ, а також обладнання, яке має вирішальне значення для функціонування інфраструктури експорту зерна, постраждали по всьому регіону... Ці дії серйозно порушили експорт України і посилили глобальну відсутність продовольчої безпеки".

Як зазначила юрист Ольга Мацків, яка працює в GRC, для Росії зерно - це інструмент політичної влади.

"Для них зерно - це валюта. Москва розглядає це як спосіб підвищити свій авторитет в Африці - наприклад, з точки зору впливу на ставлення цих країн до війни в Україні. Вилучення українського зерна - частина цього", - вважає вона.

Для Путіна голод - ще один інструмент війни

Одним із кроків зі зниження спроможності України прогодувати себе був підрив Каховської греблі в Херсонській області, внаслідок чого, як зазначають аналітики з Wilson Center, "понад мільйон гектарів землі в трьох південних областях України... виявляться непридатними для використання протягом наступних трьох-п'яти років через відсутність водопостачання".

При цьому, хоча в Україні не було зареєстровано жодного випадку смерті від голоду, Всесвітня продовольча програма ООН нещодавно повідомила, що в районах, розташованих поблизу лінії фронту, "мільйони людей вдаються до механізмів подолання труднощів, жертвуючи своєю їжею, щоб їхні діти могли поїсти... Понад половина людей у Херсонській області на півдні країни стикаються з гострим голодом".

Як зазначає Лоусон, Путін намагається маніпулювати світовим ринком зерна і використовує голод як інструмент війни. І в цій ситуації країнам ЄС, замість того щоб знову запроваджувати тарифи на українське зерно, варто використати 200 мільярдів доларів заморожених російських активів для допомоги у відновленні України.

Український агроекспорт

З 2022 року зернове господарство в Україні стало здебільшого збитковим через логістичні проблеми, пов'язані з війною, та інші економічні чинники.

Виробництво основних зернових культур - кукурудзи, ячменю та пшениці - у 2024-25 роках було одним із найнижчих за останнє десятиліття, скоротившись на 34% порівняно з показником 2021-22 років через зменшення посівних площ.

Як зазначали експерти, мізерний врожай української пшениці та відносно середні перспективи Росії можуть чинити тиск на світові поставки пшениці у 2026 році.

Вас також можуть зацікавити новини: