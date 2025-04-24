Убогий урожай української пшениці та середні перспективи РФ можуть чинити тиск на світові поставки.

Врожаї зернових в Україні далеко не найбільші у світі. Проте країна зарекомендувала себе як ключовий світовий постачальник зерна завдяки здатності експортувати більшу частину вирощеного.

Ринковий аналітик Reuters Карен Браун пише, що успіху України сприяло швидке збільшення виробництва кукурудзи, яке в 2010-х роках потроїлося. На жаль, після рекордного врожаю 2021-22 років виробництво зерна в Україні помітно скоротилося.

Деякі ранні прогнози свідчать про те, що ця похмура тенденція може зберегтися і в 2025-26 році, що, якщо вона реалізується, може ще більше скоротити частку експорту України та принести вигоду постачальникам-конкурентам, як-от США.

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Крім того, мізерний урожай української пшениці та відносно середні перспективи Росії можуть чинити тиск на світові поставки пшениці 2026 року. Але на тлі зернового мороку олійні культури залишаються світлою плямою для українських фермерів.

Зерна все менше

З 2022 року зернове господарство в Україні стало здебільшого збитковим через логістичні проблеми, пов'язані з війною, та інші економічні чинники.

Виробництво основних зернових культур - кукурудзи, ячменю та пшениці - у 2024-25 роках було одним із найнижчих за останнє десятиліття, скоротившись на 34% порівняно з показником 2021-22 років через зменшення посівних площ.

Минулого тижня київський аташе Міністерства сільського господарства США оцінив збиральну площу пшениці в Україні у 2025-26 роках на 22-річному мінімумі, що зумовлено сухою погодою під час посівної. Це призведе до зниження виробництва пшениці на 23%.

Експорт падає

За прогнозами USDA, у 2024-25 роках на Україну припадатиме 11,7% світового експорту кукурудзи, що є 14-річним мінімумом. Частка України в експорті пшениці в 2024-25 рр. становитиме 7,7%, що стане другим зниженням до рівня нижче 8% за останнє десятиліття. Постачання зерна в Україну скоротилися не так сильно, як виробництво, оскільки Україна змогла експортувати більшу частину врожаю.

При цьому тваринницька галузь України, а отже, і попит на корми на внутрішньому ринку, зазнає явних труднощів з початку війни.

Останнім часом Україна експортувала понад 80% свого річного врожаю кукурудзи і близько 75% врожаю пшениці. Аналогічні показники для США становлять 16% і 45% відповідно.

Олійні культури

Олійне насіння, як-от соняшник, соя та ріпак, пропонують українським фермерам набагато вищий потенціал рентабельності, порівнюючи із зерновими. У 2023-24 та 2024-25 роках сукупна збиральна площа цих культур сягне рекордних показників, збільшившись на понад 30% за останнє десятиліття завдяки розвиненій внутрішній мережі переробки та високому зовнішньому попиту на продукцію.

Посівні площі ріпаку в 2025-26 роках, ймовірно, скоротяться через несприятливі умови осінньої посадки. Прогноз щодо сої та соняшнику неоднозначний.

В Україні експорт продуктів переробки олійних культур, таких як олія і шрот, переважує експорт сирого насіння, що може зіграти на користь України.

Урожай в Україні 2025 - прогноз НБУ

Заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук повідомив, що регулятор прогнозує збільшення врожаїв цього року, що має сприяти зниженню продовольчої інфляції.

За його словами, щодо зернових НБУ прогнозує зростання врожаю на 12%, щодо олійних - на 10%, щодо овочів і картоплі - на 17%.

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