Передбачається, що поголів'я худоби буде скорочено на 30%.

Влада Нідерландів прийняла рішення про скорочення в країні поголів'я худоби для зменшення викидів аміаку.

Про це повідомляє The Guardian.

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Передбачається, що поголів'я худоби буде скорочено на 30%.

Як пише видання, Міністерство фінансів і сільського господарства Нідерландів склали дві пропозиції, які примушують фермерів продавати права на викиди і свою землю державі, якщо це необхідно.

У Нідерландах одна з найбільших в Європі галузей тваринництва з більш ніж 100 млн голів ВРХ, курей і свиней. Країна також є найбільшим експортером м'яса в ЄС.

Екологи підтримали план. "Це крок у правильному напрямку, - сказав активіст організації "Друзі Землі" Брем Ван лір. - Ми зробили б більше, щоб допомогти фермерам перейти до сталого сільського господарства".

Однак, фермерські групи вже тривалий час блокують дороги тракторами на знак протесту проти скорочення поголів'я худоби.

Боротьба з парниковими газами:

Викиди парникових газів від тваринництва у Євросоюзі становлять 17% від загального обсягу викидів в ЄС і завдають більше шкоди клімату, ніж всі автомобілі, які знаходяться у використанні.

Зараз Євросоюз працює над новим законодавством про клімат, яке оновлює кліматичні цілі та визначить сільськогосподарську політику ЄС на наступні сім років.

Greenpeace Europe сподівається, що Європа скоротить поголів'я худоби та припинить субсидування промислового землеробства. Скорочення тваринництва на 50% призведе до скорочення викидів CO2 на 250 млн тонн, відзначає організація.

Автор: Олена Коваленко