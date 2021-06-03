Європі до цього часу вдавалося уникнути зростання цін на продукти, але експерти кажуть, що продовольча інфляція охопить континент в другій половині року.

У травні глобальні ціни на харчі зробили найбільший стрибок за десятиліття, посилюючи страхи перед початком продовольчої інфляції ще цього року.

Щомісячний індекс цін, який розраховує Продовольча й сільськогосподарська організація ООН, зріс минулого місяця на 40%. І це найбільше зростання з 2011 року, яке може бути сигналом, що інфляція, спровокована пандемією коронавірусу, посилюється. Про це пише Financial Times.

Апетити Китаю на пшеницю й сою зростають, змушуючи ціни зростати. Інший великий фактор - тяжка посуха в Бразилії, а також дедалі більший попит на рослинну олію для виготовлення біодизеля. Індекс від агенції ООН - важливий показник для сільськогосподарських товарів, якими торгують на міжнародному рівні. Нинішній стрибок зробив його найвищим з вересня 2011 року.

Читайте такожВ Україні за рік подорожчали основні харчові продукти - МінагрополітикиЗростання цін на світовому ринку ще більше посилить інфляцію цін на продукти в бідних країнах, залежних від імпорту основних товарів. У випадку багатих країн, вартість необроблених інгредієнтів складає лише частину від ціни, яку їхні жителі платять в супермаркетах чи ресторанах. Але зростання цін на сировину все одно впливає на вартість продуктів. І такі компанії, як Nestlé і Coca-Cola, вже оголосили, що збираються підвищити свої ціни. Економісти й аналітики застерігають, що відновлення роботи сфери громадського харчування лише підвищить тиск на ціни.

"Скорочення походів у заклади харчування не було повністю компенсоване домашнім куховарством. Але тепер люди знову починають ходили в ресторани. І ціни на продукти почнуть зростати", - сказав старший економіст FAO Абдолреза Аббассіан.

Очікується, що в найближчі місяці ціни на продукти будуть зростати також через витрати на зарплати, транспортування й доставку.

"Вартість транспортування збільшується через подорожчання нафти, а поставки перевантажені. Тож в системі існує великий тиск, який штовхає ціни вгору", - сказала Керолайн Бейн з Capital Economics.

Читайте такожСвітові ціни на продукти досягли семирічного максимумуУ Великій Британії й Європі продовольча інфляція була відносно стриманою. Але Британський роздрібний консорціум (British Retail Consortium) цього тижня застеріг, що ціни збільшаться в другій половині року. Проблема в тому, що пандемія зруйнувала ланцюги постачання, що негативно вплинуло на виробництво й розподілення продуктів. У Південній Америці продовольча інфляція підскочила до 21%, у Африці й Південній Азії - до 12%, а в Океанії - до 8%. Ці регіони постраждали найбільше.

Погана погода в Бразилії, яка була великим експортером кукурудзи й сої, а також зростання попиту на соєву олію для біодизеля змушують ціни рости.

"Китай продовжує купувати. Але посуха в Бразилії виявилася гіршою, ніж всі очікували. Тож лишається молитися, щоб погода в США була хорошою", - сказав Аббассіан.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань