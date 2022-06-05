При цьому він не оприлюднив дату візиту.

Президент Сенегалу і глава Африканського союзу Макі Салл анонсував свій візит в Україну.

Про це Салл повідомив журналістам на прес-конференції за підсумками саміту економічного співтовариства країн Західної Африки, передає Анадолу.

"Так, я поїду в Україну", - сказав Салл.

При цьому сенегальський президент не оприлюднив дату візиту.

Зазначимо, що через війну візити іноземних делегацій до Києва попередньо не анонсуються.

Раніше 3 червня Салл провів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним у Сочі, на яких розповів про продовольчу кризу в Африці, викликану війною Росії проти України.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що хоче виступити перед Африканським союзом у форматі відеоконференції. Примітно, що після прохання української сторони Салл в першу чергу здійснив візит до Росії.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня президент Сенегалу і глава Африканського союзу Макі Салл заявив, що домагатиметься від Росії та України розблокування "експорту зерна" щоб уникнути широкомасштабного голоду.

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