Президент Сенегалу і глава Африканського союзу Макі Салл анонсував свій візит в Україну.
Про це Салл повідомив журналістам на прес-конференції за підсумками саміту економічного співтовариства країн Західної Африки, передає Анадолу.
"Так, я поїду в Україну", - сказав Салл.
При цьому сенегальський президент не оприлюднив дату візиту.
Зазначимо, що через війну візити іноземних делегацій до Києва попередньо не анонсуються.
Раніше 3 червня Салл провів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним у Сочі, на яких розповів про продовольчу кризу в Африці, викликану війною Росії проти України.
Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що хоче виступити перед Африканським союзом у форматі відеоконференції. Примітно, що після прохання української сторони Салл в першу чергу здійснив візит до Росії.
Як повідомляв УНІАН, 26 травня президент Сенегалу і глава Африканського союзу Макі Салл заявив, що домагатиметься від Росії та України розблокування "експорту зерна" щоб уникнути широкомасштабного голоду.