19 квітня 2023 року Болгарія ухвалила рішення про введення заборони на імпорт продуктів харчування з України.

Національну заборону Болгарії на деякі товари, що надходять з України, буде знято після набуття чинності заходів ЄС, спрямованих на стабілізацію ринку.

Таку заяву зробила прес-служба Кабміну Болгарії, зазначивши, що заборону на ввезення продукції з Укаїни буде знято з дати набуття чинності заходами ЄС, повідомляє Euractiv.

Деякі з заходів ЄС включають другий фінансовий пакет для підтримки фермерів з найбільш постраждалих країн у розмірі 100 мільйонів євро і активацію надзвичайних захисних заходів. Комісія також регулярно контролюватиме інші товари та, у разі збурення ринку, запроваджуватиме захисні механізми. Також будуть реалізовані заходи щодо поліпшення логістики і транзиту товарів з України.

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Комісія також оголосила, що вжила виняткових та тимчасових превентивних заходів щодо імпорту обмеженої кількості товарів з України відповідно до виняткових гарантій регламенту про автономні торговельні заходи.

Ці заходи стосуються лише пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику українського походження та спрямовані на усунення проблемних місць з логістикою цих продуктів у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині.

Експорт з України

Експорт дешевої агродукції з України став причиною масових акцій протесту в ряді країн. Місцеві фермери блокують дороги, оскільки через ввезення українського зерна вони не можуть реалізувати власну агропродукцію.

15 квітня 2023 року Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України.

16 квітня 2023 року Угорщина заборонила імпорт сільськогосподарської продукції з України.

17 квітня стало відомо, що і Словаччина вирішила призупинити імпорт зерна та інших окремих товарів з України.

18 квітня 2023 року Україна і Польща домовилися про розблокування транзиту зерна.

19 квітня 2023 року Болгарія ухвалила рішення про введення заборони на імпорт продуктів харчування з України. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Гилиб Донєв. Повідомлялося, що заборона не стосуватиметься транзитних товарів.

28 квітня 2023 року Єврокомісія домовилася з п'ятьма країнами щодо імпорту української агропродукції. Повідомлялося, що ЄК виділить 100 млн євро допомоги постраждалим фермерам в п'яти країнах-членах ЄС.

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