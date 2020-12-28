Раніше Верховна Рада призначила голову Держгеокадастру Романа Лещенку міністром аграрної політики та продовольства України.

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні скасував рішення, згідно з яким Міністерство аграрної політики та продовольства України було приєднано до Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

За словами очільника Мінекономіки Ігоря Петрашка, сьогоднішнє рішення необхідне для створення нового Міністерства аграрної політики.

"Проектом постанови пропонується скасувати рішення про реорганізацію Міністерства аграрної політики та продовольства України шляхом приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Це по суті дає старт створенню нового Міністерства аграрної політики", - сказав він.

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Відтворення Міністерства аграрної політики

Наприкінці серпня 2019 року Міністерство аграрної політики та продовольства було об'єднано з Міністерством економічного розвитку і торгівлі в одну структуру - Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

6 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про намір Кабінету Міністрів створити окреме міністерство агропромислового комплексу, а також окрему посаду для члена уряду, який займатиметься розвитком промисловості.

17 грудня Верховна Рада призначила голову Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.

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Автор: Дмитро Шварц