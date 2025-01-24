У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів загальний ріст цін склав понад 20%.

У грудні 2024 року оптові ціни виробників промислової продукції зросли на 27,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Вартість продукції, реалізованої на внутрішньому українському ринку, підвищилася на 28,9%, тоді як експортні ціни зросли на 15,9%. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Зазначається, що у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів загальний ріст цін склав 21%. При цьому в межах України вони зросли на 18,6%, а за межами України — на 32%.

Найвідчутніше подорожчали молочні продукти — ціни на їх виробництво зросли на 24%. Зокрема на внутрішньому ринку України — на 23,1%. Виробництво м’яса також подорожчало, показавши зростання на 17,6%, із них усередині країни — на 18,3%.

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Крім того, у виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів ціни зросли на 13,1%, зокрема на внутрішньому ринку України — на 13,3%. Виробники напоїв також підвищили ціни на 5,9%, із них всередині України — на 5,7%. Водночас ціни на виробництво цукру за рік знизилися на 1,5%, хоча на внутрішньому ринку зафіксовано незначне зростання — на 0,1%.

Ціни на продукти - що відомо

Аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка розповів УНІАН, що за останній місяць ціни на курятину в Україні були стабільні. Проте в найближчі місяці цей популярний вид м’яса може здорожчати.

Ціна на якісну моркву в Україні вже в середньому в 2,4 раза вища, ніж рік тому. При цьому деякі виробники планують і далі підвищувати ціни за умови збереження сьогоднішніх темпів збуту.

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