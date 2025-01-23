В Україні знову дорожчає морква: скільки вже коштує кілограм

Ціна на якісний овоч вже в середньому в 2,4 раза вища, ніж рік тому.

Цього тижня в Україні ціни на моркву знову почали зростати. Подорожчання зумовлене високим попитом на якісний овоч в умовах обмеженої пропозиції

Аналітики проєкту EastFruit повідомили, що оптові компанії та роздрібні мережі активно закуповують моркву, тоді як запаси в сховищах стрімко скорочуються. Багато фермерів уже встигли повністю реалізувати закладену продукцію, коли більшість інших великих господарств ведуть відвантаження виключно за раніше укладеними контрактами.

Коренеплід віддають за оптовою ціною в 25-33 грн/кг ($0,59-0,78/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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Зростання цін на моркву не стримує навіть присутність на ринку великих обсягів імпортного овоча, зокрема, з Польщі. При цьому продавці констатують, що попит на імпортну моркву також залишається досить високим.

Наразі ціна на якісну моркву в Україні вже в середньому в 2,4 раза вища, ніж рік тому. При цьому деякі виробники планують і далі підвищувати ціни за умови збереження сьогоднішніх темпів збуту.

Ціни на моркву в супермаркетах України

В Auchan овоч продають по 31,90 грн/кг.

В АТБ моркву можна купити по 31,49 грн/кг.

Водночас у Сільпо ціни стартують від 34,60 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ціни на овочі в Україні за тиждень змінилися різнопланово. Виробники масово знижували ціни на цибулю, на тлі стрімкого погіршення якості продукції, закладеної в сховища.

При цьому минулого тижня почала дешевшати морква. Водночас ціни на огірок і солодкий перець продовжили зростати, а також дорожче, ніж тижнем раніше, продавалися томати.

У фруктовому сегменті почав дешевшати апельсин і знизилися ціни на яблуко.

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