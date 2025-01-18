В Україні падають ціни на цибулю: скільки зараз коштує кілограм

Цибуля в Україні в середньому вже на 10% дешевша, ніж в аналогічний період минулого року.

Ціни на цибулю в Україні почали знижуватися. Головними причинами стрімкого здешевлення стало зниженням якості овоча, закладеного в сховища 2024 року, і зниження попиту.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що внаслідок таких цінових коригувань ріпчаста цибуля на сьогоднішній день надходить у продаж по 9-15 грн/кг ($0,21-0,36/кг), залежно від якості та обсягів партій пропонованої продукції, що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Крім того, ті виробники, які в першій половині сезону вирішили тимчасово зупинити продажі, відкрили сховища, і пропозиція ріпчастої цибулі різко зросла, що зі свого боку призвело до падіння відпускних цін.

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Зазначається, що зараз цибуля в Україні пропонується в середньому вже на 10% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року. Фермери вважають, що спад попиту на цибулю і зниження цін характерні для цього періоду, і, найімовірніше, торгівля активізується тільки до кінця лютого, коли з ринку піде більша частина продукції середньої та низької якості.

Ціни на цибулю в супермаркетах України

В Auchan овоч можна купити за 15,40 грн/кг.

При цьому в АТБ її продають по 14,89 грн/кг.

Водночас у Сільпо ціни на цибулю стартують від 16,30 гривні за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

В Україні почали знижуватися ціни на моркву. Виробники зазначили, що якість овочів залишає бажати кращого - відсоток відбраковування набагато вищий, як порівняти з аналогічним періодом минулого року.

При цьому дорожчають тепличні помідори на тлі помітного скорочення пропозиції на українському ринку.

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