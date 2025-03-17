Політика Трампа погіршує ситуацію та робить бургери в США дорожчими.

Жителі США страждають не тільки від дефіциту яєць. В країні наразі спостерігається недостатнє виробництво яловичини, пише видання The Economist.

Зазначається, що середня ціна фунта (0,45 кг) яловичого фаршу зросла з 3,90 долара в січні 2020 року до 5,60 долара зараз. Зростання цін є результатом високого попиту в поєднанні з обмеженою пропозицією. Американське стадо великої рогатої худоби стало меншим через недостатнє інвестування десять років назад.

Імпорт мав врятувати ситуацію та зупинити подальше зростання цін. Проте президент США Дональд Трамп хоче запровадити нові високі мита на імпорт сільськогосподарської продукції. Це, ймовірно, стосуватиметься і яловичини. Трамп закликав фермерів "готуватися" вирощувати їжу на продаж для внутрішнього ринку і "отримувати задоволення".

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На думку видання, обмеження лише підвищать ціни, прискорять розпродаж запасів та загальмують інвестиції, що вдарить по галузі. Навіть якщо нові мита на сільгосппродукцію не запровадять, можуть знову повернути 25% мито на імпорт із Канади та Мексики. І це може сильно вдарити по ринку.

Наприклад, корова може кілька разів перетнути кордон, перш ніж потрапить на стіл. Часто телят вирощують у Мексиці, потім відгодовують у США, а на забій відправляють до Канади, після чого м'ясо знову повертається в Америку. Якщо нові мита запрацюють, то ця схема може зірватись.

Дефіцит яєць в США - головні новини

На початку лютого повідомлялося, що ресторани у США стали жертвами національного дефіциту яєць. Тоді ціни підскочили до 7 доларів за упаковку.

Американський мільярдер Ілон Маск, який очолює Департамент ефективності уряду США, на фоні серйозного дефіциту яєць звинуватив колишнього президента США Джо Байдена в "убивстві" курей.

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