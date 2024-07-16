У ЄС спостерігають за ситуацією щодо продуктів, які є чутливими для європейського ринку.

Україна наблизилась до лімітів на постачання до Євросоюзу курятини, кукурудзи й меду. Про це заявив єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський.

З цих категорій найближче всього до перевищення квот знаходиться мед: експорт цього продукту сягає 89% від ліміту. Якщо казати про кукурудзу та курятину, то тут показники становлять 67% та 59% відповідно.

Зазначимо, що за чинним регламентом передбачається механізм "екстреного гальмування" для окремих категорій продуктів.

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Він повинен спрацювати автоматично, якщо обсяги імпорту досягнуть середньорічного імпорту, зареєстрованого між 1 липня 2021-го та 31 грудня 2023 року.

Торгівля між Україною та ЄС – що варте уваги

Раніше повідомлялось про екстрене введення Євросоюзом мита на імпорт з України двох видів агропродукції – цукру та яєць. Ці кроки роблять заради того, щоб заспокоїти європейських фермерів.

Нагадаємо, у травні ЄС схвалив продовження "торговельного безвізу" для України до 5 червня наступного року. Регламент включав до себе два захисні механізми, покликані відстоювати інтереси європейських виробників. Один з них передбачає у разі необхідності запровадження квот на деякі товари. Мова, зокрема, про птицю, яйця, цукор, кукурудзу і мед.

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