За його словами, необіхідно забезпечити транзит української агропродукції.

Польща підготувала транзитні коридори для експорту українського зерна країнам, які його потребують.

"Завдяки праці наших фермерів ми самодостатні. Нам не потрібне зерно з України. Їх чудові врожаї під час війни дуже мало дісталися країнам, які їх справді потребували. У Польщі підготували транзитні коридори, завдяки яким українське зерно може проходити через Польщу та експортуватися куди потрібно. Ми намагаємося допомогти Україні й тим країнам, які потребують цієї допомоги", – заявив президент Польщі Анджей Дуда в ефірі TVP1.

За словами Дуди, він вважає правильним рішенням залишити заборону на продаж зерна з України в Польщі. При цьому польський лідер наголошує, що необхідно зробити все, аби транзит українського зерна був якомога більшим.

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Скандал навколо українського зерна

Як раніше повідомляв УНІАН,15 вересня Єврокомісія скасувала обмеження на ввезення зерна з України. Однак попри це три країни ЄС, зокрема й Польща, односторонньому порядку продовжили заборону на експорт української агропродукції.

Європейська комісія закликала владу Угорщини, Польщі та Словаччини проявити конструктивність, тоді як Україна пригрозила заборонити імпорт певних категорій товарів із Польщі та Угорщини.

Згодом міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зі своїм польським колегою Робертом Телусом домовились знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн.

Пізніше Дуда зазначив, що все ще вважає Зеленського другом, незважаючи на напругу у відносинах двох країн.

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